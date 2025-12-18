Etats-Unis : un ancien champion de NASCAR et sa famille décèdent dans le crash de leur avion

Le pilote automobile et ancien champion de NASCAR Greg Biffle et sa famille sont décédés ce jeudi 18 décembre lors du crash de leur avion privé dans un aéroport régional en Caroline du Nord (États-Unis).

Un jet d'affaires transportant six personnes à bord s'est écrasé, ce jeudi 18 décembre, dans l'aéroport régional de Statesville, en Caroline du Nord (États-Unis). Le pilote automobile américain Greg Biffle, champion de NASCAR, son épouse et leurs deux enfants font partie des victimes, a annoncé le directeur municipal de l'aéroport Ron Smith.

Selon les données de l'Administration fédérale de l’aviation (FAA), le Cessna C550, qui appartiendrait à une société privée affiliée à l'ancien pilote automobile de 55 ans, avait décollé peu après 10h du matin. Sa femme Cristina Grossu Biffle, sa fille Emma, ​​14 ans, son fils Ryder, 5 ans, et lui se trouvaient à son bord.

L'avion avait ensuite fait demi-tour en raison du mauvais temps et tentait d'atterrir lorsqu'il s'est écrasé à 10h20 heure locale (15h20 GMT).

Les causes de l'accident sont encore inconnues, mais l'aéroport de Statesville restera fermé jusqu'à nouvel ordre.

Deux enquêtes ouvertes

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient les secours se précipitant vers la piste où des flammes brûlaient près des débris éparpillés de l'appareil.

PLANE CRASH AT NORTH CAROLINA AIRPORT:

- Statesville Regional Airport

- Large fire and smoke seen

- 6 people onboard, 5 deceased

- Plane owned by American race car driver Greg Biffle

- Local radio station says he, his wife and children onboard (unconfirmed)

- No word on cause of… pic.twitter.com/9mcuFzlRlg — AZ Intel (@AZ_Intel_) December 18, 2025

NASCAR legend Greg Biffle and his entire immediate family — his wife Cristina Grossu, their 14-year-old daughter Emma, and 6-year-old son Ryder — have died in a private plane crash.



Biffle wasn’t just a racer. He was a tireless helper in western North Carolina after the… pic.twitter.com/4MjzKABuGr — ⁿᵉʷˢ Barron Trump 🇺🇸 (@BarronTNews_) December 18, 2025

Le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) et la FAA ont ouvert une enquête. Quelques averses et des nuages ​​ont été signalés au moment de l'accident.

Greg Biffle, surnommé «The Biff», avait remporté de nombreux championnats au cours de sa carrière de pilote, notamment en Truck Series en 2000 et en Xfinity Series en 2002. Il avait également été nommé parmi les 75 plus grands pilotes de NASCAR en 2023.

Ce drame s'ajoute à la série d'accidents d'avion survenu dans le monde cette année, après la collision entre un avion et un hélicoptère qui a fait 67 victimes à Washington, le crash d'un vol Air India qui a coûté la vie à 260 personnes en Inde, et un autre accident dans l'Extrême-Orient russe ayant fait 48 morts. 14 personnes, dont 11 au sol, sont également décédées dans le crash d'un avion cargo d'UPS dans le Kentucky.