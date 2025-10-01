Etats-Unis : le chef du Pentagone veut exclure les «wokes» et les «gros» de l'armée américaine

Le secrétaire à la Défense des Etats-Unis, Pete Hegseth, a tenu un discours particulièrement virulent sur la base militaire de Quantico, près de Washington, devant des centaines de généraux et amiraux. Dans son viseur, les soldats en surpoids et l’idéologie woke.

«Fini ces conneries». Le chef du Pentagone Pete Hegseth a présenté mardi sa nouvelle vision de l'armée américaine, opposée aux programmes de promotion de la diversité et devant être constituée de «guerriers». Il souhaite voir une armée concentrée sur ses capacités létales et non sur la diversité raciale ou de genre.

«Nous donnons carte blanche à nos combattants pour intimider, traquer et tuer les ennemis de notre pays. Fini les règles d'engagement politiquement correctes, place au bon sens, à une létalité maximale et à l'autorité des combattants», a-t-il continué d'un ton martial.

«Cette réunion vise à mettre fin à des décennies de décadence», a assuré Pete Hegseth. «Des politiques irresponsables ont pris la mauvaise direction, et nous nous sommes perdus en route. Nous sommes devenus le ministère du woke. Mais cela s'arrête aujourd'hui», a-t-il ajouté.

suivre les ordres ou démissionner

Il a aussi exigé qu'à l'avenir les militaires soient rasés de près, portent les cheveux courts et a annoncé l'entrée en vigueur de normes physiques plus exigeantes et calquées sur des standards masculins. «Les normes doivent être uniformes, neutres sur le plan du genre et élevées, sinon ce ne sont pas des normes» et elles provoquent «la mort de nos fils et de nos filles», a-t-il martelé.

Pete Hegseth a également dénoncé les soldats en mauvaise forme physique, déclarant : «C'est fatigant de regarder les formations de combat et d'y voir des soldats gros. De même, il est tout à fait inacceptable de voir des généraux et des amiraux gros dans les couloirs du Pentagone».

«Si ce que je dis aujourd'hui vous pèse sur la conscience, alors vous devez agir avec honneur et démissionner», a finalement conclu Pete Hegseth. Habitué aux sorties virulentes, ce dernier avait déclaré en novembre dernier, avant d’être nommé à la tête du Pentagone, qu’il fallait que tout responsable militaire «associé à quelque politique woke de merde, pro-diversité, égalité et inclusion que ce soit» s’en aille.

Plusieurs responsables de l'armée ont déjà été poussés vers la sortie. En février, le président américain a limogé, sans donner d'explication, le chef d'état-major Charles Brown, tout en le qualifiant de «dirigeant hors pair», peu avant que ce soit le tour de Lisa Franchetti, première femme à diriger la Marine américaine.

Dans son but de lutter contre le «wokisme», il a obtenu de la Cour suprême en mai l’autorisation d’exclure les transgenres de l’armée, soit environ 15.000 militaires. «Exprimer une fausse identité de genre, divergente du sexe d’un individu, ne peut satisfaire aux normes rigoureuses nécessaires au service militaire» avait déclaré Donald Trump dans un décret en début d’année.