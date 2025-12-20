15,37 mètres : une Nigériane bat le record de la perruque la plus haute au monde

Alors qu'elle était déjà parvenue à confectionner la perruque la plus longue et large au monde, Helen Williams, une perruquière professionnelle nigériane, a réussi la prouesse de signer un troisième record : celui de la perruque la plus haute.

Une performance qui décoiffe. Helen Williams a de nouveau fait parler d'elle cette semaine. Perruquière reconnue, cette Nigériane a ajouté un nouveau record à son palmarès. Elle a battu le record de la perruque la plus haute au monde.

Pour le Guinness World Record, elle a posé devant un immeuble de trois étages. Et sa confection de 15,37m a assez largement dépassé le bâtiment.

Tallest wig - 15.37 metres (50.42 ft) made by Helen Williams (Nigeria) pic.twitter.com/uubJc4ioeh — Guinness World Records (@GWR) December 17, 2025

Plus de 250 paquets de mèches de cheveux ont été utilisés afin de fabriquer la perruque. Et ceci a un coût : plus de 3 millions de nairas (la monnaie nigériane), soit environ 1.755 euros.

Son record est surtout le fruit d'un long travail. «Avant de réussir, j'ai fait un essai et, pour être honnête, j'ai échoué», a-t-elle rapporté mercredi dans les colonnes du Guinness World Record, avant d'ajouter : «Vous pouvez savoir fabriquer une perruque et avoir 10 ou 20 ans d'expérience, mais si la structure interne ne tient pas, vous n'obtiendrez pas le record».

Après deux semaines de confection, la perruquière nigériane a retenté sa chance et a enfin eu la distinction qu'elle attendait. «Finalement, j’ai réussi à trouver la solution et j’ai commencé ma tentative officielle quelques mois plus tard, et tout s’est bien passé», s'est-elle réjouie.

Sa troisième perruque record

C'était avec une certaine expérience qu'Helen Williams, véritable admiratrice des Guinness World Record, s'était présentée le 27 septembre 2025 pour tenter de devenir la confectionneuse de la perruque faite main la plus haute au monde.

En 2024, la Nigériane s'était déjà fait un nom en détenant deux records, celui de la perruque faite main la plus longue (avec 351,28 m) et la plus large (3,65 m).

Mais parmi ses jolies distinctions, Helen Williams est catégorique : «Le record le plus technique et le plus difficile était celui de la perruque la plus haute. C'était très complexe en raison de la construction de sa structure», et conclut : «Chaque disque représente une bataille que j'ai menée contre le doute, la peur et les limites. Il y a encore des records à battre, des limites à repousser et des rêves à réaliser».