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«C'est une tempête de Noël très dangereuse» : plusieurs centaines d'habitants de Los Angeles évacués en raison de pluies diluviennes

Les personnes voyageant pour les fêtes sont invitées à faire preuve d'une «extrême prudence». [Apu GOMES / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
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Les autorités de Los Angeles (États-Unis) ont émis des ordres d'évacuation pour plusieurs zones en raison de pluies torrentielles ce mercredi 24 décembre, faisant craindre de dangereuses inondations la veille de Noël.

Le pire à venir ? Après une tempête ayant causé au moins deux morts et d'importantes inondations en Californie (États-Unis) la semaine dernière, la ville de Los Angeles devrait être frappée par un immense couloir de pluies dit «rivière atmosphérique», transportant de la vapeur d'eau tropicale, dès ce mercredi 24 décembre. 

Ces précipitations devraient se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine, forçant plusieurs centaines d'habitants à quitter leur domicile.

«C'est une tempête de Noël très dangereuse» a averti le Service météorologique national américain (NWS), prévoyant jusqu'à plus de 30 centimètres de pluie par endroits.

«Entre mercredi soir et vendredi, de nombreuses régions seront probablement touchées par d'importantes inondations, des éboulements et des coulées de boue, en particulier dans les zones montagneuses et les routes traversant des canyons», a précisé mardi le météorologue du NWS Ariel Cohen à la presse.

Ce niveau d'alerte élevé est le premier dans le sud de la Californie depuis le 5 février 2024, date à laquelle des inondations dévastatrices avaient tué au moins deux personnes et déclenché plus de 100 glissements de terrain.

des coupures d'électricité attendues

Face au danger, la police locale a indiqué que plus de 200 foyers étaient sous ordre d'évacuation et que de vastes zones de la ville californienne se trouvaient en préavis d'évacuation.

Les résidents des quartiers de Pacific Palisades et de Malibu, dévastés par des incendies majeurs il y a un an, sont particulièrement surveillés.

En outre, les météorologues ont averti que la tempête s'accompagnera de vents violents, faisant craindre des coupures d'électricité et des routes bloquées par des chutes d'arbres.

Plus de 30 centimètres de neige sont déjà tombés cette semaine dans les montagnes de la Sierra Nevada.

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Dans ces conditions, les services météorologiques ont appelé les personnes voyageant pour les fêtes à faire preuve d'une «extrême prudence». 

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