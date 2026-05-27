La course d'obstacles «Ninja Warrior» rejoint les Jeux olympiques de Los Angeles 2028

Ce mardi, l'Union internationale de pentathlon moderne a annoncé dans un communiqué avoir trouvé un accord pour utiliser certains obstacles de l'émission «Ninja Warrior» dans le parcours des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Une nouvelle course bien connue des Français. L'UIPM (l'Union internationale de pentathlon moderne) a annoncé ce mardi 26 mai 2026 dans un communiqué avoir trouvé un accord avec les producteurs de «Ninja Warrior», Tokyo Broadcasting System Television (TBS), pour utiliser certains éléments de l'émission, notamment des obstacles, dans le parcours des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

«C'est un immense honneur que notre parcours se soit ainsi inscrit dans l'histoire du pentathlon moderne, un sport apprécié dans le monde entier et qui n'a cessé d'innover pendant plus de 100 ans, jusqu'à son entrée aux Jeux olympiques», a assuré Katsuaki Setoguchi, directeur général de TBS Holdings.

Un impact sur les audiences ?

«Cela fait 30 ans que TBS a transformé la course d'obstacles en un phénomène télévisuel. Nos deux organisations sont donc parfaitement complémentaires, tant en termes d'héritage que d'innovation», s'est réjoui de son côté le président de l'UIPM, Rob Stull.

Et d'ajouter : «Le pentathlon moderne occupe une place ininterrompue aux Jeux olympiques depuis plus d'un siècle, évoluant constamment au fil des décennies pour répondre aux attentes des amateurs de sport du monde entier. À l'approche des Jeux de Los Angeles, cet accord représente une rencontre exceptionnelle entre le divertissement de première partie de soirée et la culture sportive olympique.»

Alors que l'épreuve d'une course d'obstacles remplace l'épreuve d'équitation à partir de 2028, l'UIPM a expliqué qu'elle serait composée de huit modules. Toutefois, d'ici au lancement des prochains Jeux, le parcours pourrait être complexifié avec les éléments de Ninja Warrior.

La saison 9 de l'émission, diffusée sur TF1, avait réuni près de 2 millions de téléspectateurs lors de son lancement en juillet 2025. Mais le programme est international, puisque l'émission a été diffusée dans plus de 160 pays et régions, et des versions locales ont été produites dans plus de 25 pays. Aux États-Unis, déjà 17 saisons ont été organisées. La 18e saison le 8 juin prochain.

Une popularité qui pourra peut-être avoir son impact sur les audiences des prochains Jeux ? Selon une étude, les JO de Paris en 2024 ont été suivis par près de cinq milliards de personnes, soit 84 % de l'audience mondiale potentielle.