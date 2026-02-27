Milan : un tramway déraille, un mort et une vingtaine de blessés recensés

Un tramway a déraillé à Milan, en Italie, faisant un mort et une vingtaine de blessés, a indiqué la police.

Un terrible accident. Un tramway a déraillé et percuté un immeuble vendredi à Milan, dans le nord de l'Italie, faisant un mort et une vingtaine de blessés, a indiqué une source de la préfecture de police à l'AFP.

On ignore pour l'instant pourquoi le tramway a déraillé dans cette ville où se déroule actuellement la Fashion Week. Plusieurs ambulances ont été aperçues sur les lieux, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le tram de la ligne 9 du réseau milanais aurait quitté les voies sur lesquelles il circulait, aux alentours de 16h, probablement à cause d’une vitesse trop élevée, d'après les informations du Corriere della Sera.

«J'ai cru que c'était un tremblement de terre»

Les forces de l'ordre ont bloqué toute la zone autour du lieu de l'accident, empêchant la foule de s'en approcher. «J'ai entendu une énorme déflagration», a déclaré à nos confrères de l'AFP, Anna, une jeune femme de 27 ans qui se trouvait dans son bureau à proximité au moment de l'accident. «J'ai vu qu'une partie du tramway avait percuté un magasin», a ajouté la jeune femme.

🔴 Milan : Un tramway déraille en plein centre-ville, deux morts et une quarantaine de blessés ➡ https://t.co/CXBgU9AHfppic.twitter.com/g2sJJZFJlD — Actu17 (@Actu17) February 27, 2026

«J'ai cru que c'était un tremblement de terre», a déclaré pour sa part l'un des passagers à l'agence Ansa. «J'étais assis et je me suis retrouvé par terre, avec les autres passagers. C'était terrible», a-t-il ajouté. Le tramway jaune et blanc était visible en travers de la route, dans un quartier de Milan situé juste à l'extérieur du centre historique.