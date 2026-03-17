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Irak : l'ambassade américaine de Bagdad visée par une attaque de drones et de roquettes

L'ambassade américaine a été visée à deux reprises : quatre tirs de roquettes ont été abattus, puis une attaque de drones et de roquettes est survenue. [©Social Media/REUTERS]
Par Pauline Lucas , avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Ce mardi matin, une attaque de drones et de roquettes a visé l'ambassade américaine à Bagdad (Irak). Lundi soir déjà, une attaque similaire avait visé la représentation diplomatique et un drone était tombé sur un hôtel de luxe prisé des diplomates étrangers.

Le conflit s'amplifie. Ce mardi matin, une offensive de drones et de roquettes a frappé l'ambassade américaine à Bagdad (Irak). Quelques heures plus tôt, une attaque similaire avait visé la représentation diplomatique et un drone était tombé sur un hôtel de luxe prisé des diplomates étrangers.

L'ambassade américaine a été visée à deux reprises : quatre tirs de roquettes ont été abattus, puis une attaque de drones et de roquettes est survenue.

Quatre personnes ont également été tuées avant l'aube, dans des tirs de missiles sur une maison à Bagdad, ont annoncé deux responsables de sécurité, l'un d'eux faisant état de la mort de «deux conseillers iraniens» engagés aux côtés de groupes armés irakiens pro-iraniens.

Un hôtel incendié

Lundi soir, un incendie s'était déclaré sur le toit de l'hôtel al-Rasheed, situé dans la zone verte, le secteur où se trouvent représentations diplomatiques, institutions internationales et instances gouvernementales.

Sans préciser si c'est l'hôtel qui était visé, le ministère de l'Intérieur a indiqué dans un communiqué qu'un «drone» était «tombé» sur l'établissement. «Le site a été entièrement sécurisé», a-t-il assuré dans un communiqué, ajoutant que «l'incident n'a fait ni victimes, ni dégâts matériels». 

L'hôtel accueille régulièrement des réunions d'institutions internationales, mais également des conférences gouvernementales. Il héberge une mission sécuritaire de l'Union européenne et la représentation diplomatique saoudienne.

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Ces violences interviennent après l'annonce par le groupe armé pro-iranien, les Brigades du Hezbollah (Kataeb Hezbollah), de la «mort en martyr de son responsable sécuritaire» et emblématique porte-parole, Abou Ali al-Askari. 

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