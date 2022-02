Crack à Paris : Endy, 14 ans, retrouvée en fugue au campement de la Porte de la Villette

Pour les parents d'Endy, toute juste adolescente, l'inquiétude a pris fin dans la nuit. La jeune fille avait fugué il y a environ un mois du domicile familial de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor).

Après l'évacuation poussive de ce que l'on avait surnommé «la Colline du crack», démantelée sur la place de la Chapelle (18ème) fin 2019, d'autres campements improvisés ont vu le jour autour et au sein-même de la capitale.

Le plus imposant est sans doute celui de la Porte de la Villette (19ème), à l'origine du mur dressé par les autorités pour protéger les riverains et marquer la séparation entre la capitale et Pantin (Seine-Saint-Denis). Justifié par l'insécurité imposée aux riverains pour les pouvoirs publics, «mur de la honte» pour les autres.

Régulièrement visés par des opérations de nettoyage, les campements se reforment aussitôt, notamment sur la place Auguste Baron (19ème), voisine du boulevard périphérique, et où l'on accepte que les consommateurs restent cantonnés.

Les sans-abri qui s'y regroupent installent des habitations de fortune : cabanes, installations en dur, ou tentes de tissu. C'est dans l'une d'entre elles qu'Endy a été localisée ce 16 février, à l'issue de vingt-neuf jours de disparition. Ses parents avaient alerté les autorités, qui s'étaient mobilisées pour lancer l'alerte.

Des fugues régulières depuis environ deux ans

Ce lundi, aidés d'une patrouille, ses parents sont montés dans la capitale pour venir chercher Endy. Dans la presse, sa mère Marine a précisé qu'ils étaient parvenus à la localiser en raison des sorties fréquentes de la jeune fille à l'extérieur de sa tente, probablement pour se ravitailler en crack.

Habitués des fugues de leur fille, ses parents connaissaient ses problèmes d'addiction. Endy aurait commencé à faire usage de produits stupéfiants dès son plus jeune âge, notamment à cause de lien avec de «mauvaises fréquentations», selon sa mère. La dernière fugue remonterait au mois de septembre, où la jeune fille a frôlé la mort. Retrouvée dans un état grave, l'adolescente, toujours selon les déclarations de ses parents, «avait perdu plus de vingt kilos» et «avait été retrouvée remplie de pus».

Marginalisés par le manque d'accompagnement et le jugement dont les personnes dépendantes font souvent l'objet, leur entourage -victime par ricochet- est souvent confronté au manque d'accompagnement professionnel. Au Figaro, Marine, maman d'Endy, confie se sentir seule : «Quand on en parle autour de soi, personne ne se rend compte de ce que l'on vit dans le foyer. C'est ce qu'il y a de plus difficile».

La jeune femme, sans accompagnement professionnel et médical, est laissée seule face à ses interrogations, et reconnait se poser la question d'une présence éventuelle chez sa fille de ce qu'elle appelle «trouble psychiatrique», sans réellement pouvoir le définir avec exactitude.