Guerre en Ukraine : le sosie de Volodymyr Zelensky a fui Kiev… grâce aux doubles de Vladimir Poutine et Kim Jong-un

Pour quitter la capitale en guerre et rejoindre la Pologne, le 12 mars dernier, le sosie parfait de Volodymyr Zelensky a reçu une aide inattendue : celle de Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Ou plutôt leurs doubles.

Umid Isabaev risquait sa vie en Ukraine. Cet habitant de Kiev, célèbre depuis la diffusion d’une photo devenue virale sur les réseaux sociaux en 2019, ressemble trait pour trait à Volodymyr Zelensky.

Il était même «tout le temps suivi par des soldats russes qui voulaient l’emmener à Moscou afin qu’il diffuse de la propagande contre l’Ukraine», raconte «Steve Poland», de son vrai nom Slawomir, sosie le plus ressemblant de Vladimir Poutine, au Washington Post.

Mains tendues

A distance, Howard X, sosie de Kim Jong-un, se mobilise pour lui envoyer une voiture et payer sa chambre d’hôtel.

Les deux se sont rencontrés dans le cadre d’un documentaire sur les sosies de personnalités politiques en 2020, raconte le Washington Post.

De son côté, le double de l’oligarque russe accueille Umid Isabaev en Pologne, après un voyage d’une semaine. «Je le vois tous les jours, nous sommes bons amis», précise Slawomir.

Qu’importe que leurs langues soient différentes – Slawomir s’exprimant en polonais, Howard X en anglais et cantonnais et Isabaev en ouzbek et russe – la solidarité entre sosies a primé, et le faux Zelensky est désormais bel et bien à l’abri.