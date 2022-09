Jean-Luc Mélenchon défend la Nupes face à Fabien Roussel

Jean-Luc Mélenchon s'est rendu à la fête de l'Humanité ce samedi, après six ans d'absence. L'occasion pour lui de répondre à Fabien Roussel.

L’édition 2022 de la fête de l’Humanité, plus communément appelée «fête de l’Huma», a commencé ce vendredi 9 octobre dans l’Essonne. Après six ans sans y être allé, Jean-Luc Mélenchon y a fait son grand retour ce samedi 10 septembre. Et il en a profité pour répondre aux dernières déclarations du chef du parti communiste, Fabien Roussel.

Des déclarations visant et critiquant la Nupes, la coalition de gauche créée dans le cadre des législatives de 2022.

«Je demande qu’on arrête les jérémiades»

Devant les centaines de personnes venues l’écouter à l’Agora, la plus grande scène de débat de la fête, l’ancien candidat à la présidentielle a lancé : «Je demande qu’on arrête les jérémiades», avant de poursuivre : «Nous avons avancé et marqué des points».

«Nous sommes devenus le premier parti des chômeurs, précaires, jeunes de moins de 35 ans, des centres urbains, nous sommes le peuple des humiliés et opprimés» a-t-il ensuite défendu.

Jean-Luc Mélenchon à l’attaque

Autre sujet de friction : les allocations. Vendredi, Fabien Roussel, chef du parti communiste, avait déclaré qu’il défendrait «une gauche du travail et pas des allocs».

À son tour, l’Insoumis s’en est pris au parti communiste : «C'est énorme ce qu'on a fait, vous autres les communistes vous devez y penser plus fort que les autres, c'est la victoire de la ligne stratégique décidée ensemble en 2012 et mise en commun en 2017».