«Jean-Luc Mélenchon, dégage !» : le leader de La France insoumise chahuté en marge de sa conférence à Sciences Po Paris (vidéo)

Recalé à l’université de Lille, Jean-Luc Mélenchon s’est reporté ce lundi soir sur un amphithéâtre de Sciences Po Paris, pour une conférence sur la situation au Proche-Orient. Le leader de La France insoumise a été accueilli dans une ambiance tendue par de nombreux militants du collectif «Némésis» et de l'UNI.

«Jean-Luc Mélenchon, dégage !», «complice du Hamas» : voici ce qu’on pouvait entendre devant l’entrée de Sciences Po Paris, ce lundi soir, quelques minutes avant l’arrivée du leader insoumis pour donner une conférence sur la Palestine et la situation à Gaza. Dans une ambiance houleuse, Jean-Luc Mélenchon a été notamment accueilli par les membres du collectif «Némésis» et de l’Union nationale inter-universitaire (UNI), venus en nombre pour protester contre sa présence dans l'université parisienne.

FLASH | Un jeune homme a attrapé Jean-Luc Mélenchon par le colback à son arrivée à Sciences-Po et lui a lancé : "Complice du Hamas !"



«Laissez, laissez, laissez, c’est bien. Il a le droit de le penser», a simplement réagi Jean-Luc Mélenchon face aux accusations de complicité avec le Hamas portées par l’un des jeunes militants. «J’ai eu leur âge et je faisais à peu près pareil», a-t-il ensuite expliqué en évoquant les membres du collectif «Némésis» et de l’UNI, qui l’accusaient notamment d’accointances avec «les islamistes» et les «terroristes».

Une mobilisation qui a, en revanche, été moins bien accueillie par les étudiants parisiens et les militants insoumis, qui se sont massés, à leur tour, devant l’entrée de l'université pour répondre aux Némésis et à l'UNI. Après un face-à-face plutôt tendu, marqué par des oppositions de slogans, de chants et parfois quelques empoignades, le calme est finalement revenu avant que la conférence ne se termine, et que les 800 étudiants présents ne sortent manifester leur soutien au leader des Insoumis.

Recalé à Lille la semaine dernière

La semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon devait donner une conférence à l’université de Lille sur la situation au Proche-Orient, mais l’événement avait été annulé. L’université avait annoncé dans un communiqué que les conditions n’étaient «plus réunies pour garantir la sérénité des débats» en raison de la montée «préoccupante» des tensions internationales après «l’escalade militaire intervenue les 13 et 14 avril au Moyen-Orient», en référence à l’attaque de drones et de missiles lancée par l’Iran contre Israël.

Le triple candidat à la présidentielle doit aussi se rendre à partir de mardi en Arménie, notamment pour participer à une cérémonie de commémoration du génocide arménien.