Une «gauche du travail et pas des allocations» : la déclaration de Fabien Roussel fait grincer des dents à la NUPES

Plusieurs personnalités politiques de gauche ont réagi après la déclaration de Fabien Roussel, estimant que «la gauche doit défendre le travail et ne pas être la gauche des allocations et minimas sociaux».

C’est une phrase qui risque de faire débat pendant un long moment au sein des différents partis de gauche évoluant dans l’alliance NUPES (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Durant son intervention, vendredi, à la fête de l’Humanité, le chef du Parti Communiste français Fabien Roussel a déclaré que «la gauche doit défendre le travail et ne pas être la gauche des allocations et minimas sociaux».

L’ancien candidat à l’élection présidentielle et député du Nord a insisté sur ce point, en indiquant qu’il était pas «pour une France du RSA et du chômage». «Le sujet n'est pas d'augmenter les minimas sociaux mais de sortir des minimas sociaux», a-t-il également ajouté.

Une garantie d'emploi qui ne fait pas l'unanimité

Au sein de la Nupes, la phrase de Fabien Roussel, qui s’oppose à la proposition de garantie d’emploi défendue par LFI, fait débat. «Il ne faut pas opposer ceux qui sont dans l'emploi et ceux qui ne le sont pas. Nous les Verts, nous voulons promouvoir autre chose que l’émancipation par le travail salarié», estime Léa Balage El-Mariky, secrétaire nationale adjointe d’EELV.

Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, a également réagi aux propos du chef de file communiste. «Il est vrai qu’une partie de la population n’a pas suivi la gauche», admet-il. Cependant, il estime qu’«une République du travail» n’est pas incompatible avec «la protection de l'assurance chômage».

Pour rappel, Jean-Luc Mélenchon proposait, dans son programme présidentiel, une garantie d'emploi, rémunérée au Smic par l'État dans les secteurs de la transition écologique ou du social pour tout chômeur de longue durée volontaire.