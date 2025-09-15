«Allez vous faire voir» : Kathy Bates révèle sa réaction en apprenant l'annulation de la série «La loi selon Harry»

Nommée pour l’Emmy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle dans «Matlock», Kathy Bates a évoqué sa déception au moment de l’annulation de «La loi selon Harry» et de sa colère envers la chaîne américaine NBC.

Une blessure encore vive. Kathy Bates a profité d’une interview avec le site américain Variety dans le cadre de sa nomination pour l’Emmy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique obtenue grâce à sa performance dans la série à succès «Matlock», pour se rappeler au bon souvenir de la chaîne NBC. En 2013, celle-ci avait annulé la série «La loi selon Harry» - dans laquelle elle tenait le premier rôle - au bout de deux saisons, en prétextant que l’âge du casting était un frein à son succès.

«Ils m’ont dit : ‘On ne peut pas monétiser les vieux !’. J'ai pensé au fond de moi : ‘Allez vous faire voir’», a-t-elle confié. En 2013, Kathy Bates n’avait pas caché son agacement après l’annulation de la série. «Je trouve que nous avons été traité comme de la m****. Ils nous ont foutu à la porte. Ils nous ont manqué de respect, à nous ainsi qu’aux 11 millions de téléspectateurs qui regardent la série chaque semaine», avait-elle lancé.

Le succès comme vengeance

Devenue la comédienne la plus âgée à recevoir une nomination pour l’Emmy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique, Kathy Bates reconnaît que «le succès est la meilleure vengeance». La série «Matlock», accessible sur Paramount+, lui permet «de me sentir enfin moi-même». «Je me suis battu contre les courants. J’ai l’impression de vivre les meilleurs moments de mon existence. Je suis contente de m’être accrochée», a-t-elle indiqué.

Enfin, Kathy Bates a eu quelques mots choisis à l’intention de ceux qui affirment que sa perte de poids – elle a récemment perdu 45 kilos – était dû à la prise du médicament Ozempic, leur intimant d’aller «se faire voir». Selon elle, son changement de silhouette est le fruit de profonds changements dans son hygiène de vie et son alimentation.

«Les gens disent : ‘C'est sûr, elle a pris Ozempic. Aller vous faire voir avec ça !’. Cela m’a demandé des années d’efforts. J’ai reçu un diagnostic concernant le diabète. Mon père en est mort, ma mère aussi, une de mes sœurs est dans un état critique. Quand on m’a parlé de la maladie, je me suis organisée pour, doucement, au fil du temps, perdre du poids», a-t-elle précisé. Elle souligne également que, quand Ozempic s’est imposé sur le marché pour les personnes diabétiques, elle avait déjà commencé à perdre du poids, sans en reprendre.