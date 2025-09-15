Toute l’actu en direct 24h/24
Emmy Awards 2025 : découvrez la liste des gagnants dans les principales catégories

La série satirique hollywoodienne «The Studio», avec Seth Rogen, est repartie avec 13 trophées. [©REUTERS/Daniel Cole]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La 77 édition des Emmy Awards, qui récompensent le meilleur de la télévision américaine, a été dominée par la mini-série «Adolescence», qui est repartie avec 8 récompenses, et la série satirique hollywoodienne «The Studio», qui a raflé pas moins de 13 trophées, dont celui de la meilleure comédie. Voici les vainqueurs dans les principales catégories.

Meilleure série dramatique 

«The Pitt» 

Meilleure comédie 

«The Studio» 

Meilleure mini-série ou anthologie 

«Adolescence»

Meilleur acteur dans une série dramatique 

Noah Wyle, «The Pitt» 

Meilleure actrice dans une série dramatique 

Britt Lower, «Severance» 

Meilleur acteur dans une comédie 

Seth Rogen, «The Studio» 

Meilleure actrice dans une comédie 

Jean Smart, «Hacks» 

Meilleur acteur dans une mini-série 

Stephen Graham, «Adolescence» 

Meilleure actrice dans une mini-série 

Cristin Milioti, «The Penguin»

