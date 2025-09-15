Emmy Awards 2025 : découvrez la liste des gagnants dans les principales catégories

La 77 édition des Emmy Awards, qui récompensent le meilleur de la télévision américaine, a été dominée par la mini-série «Adolescence», qui est repartie avec 8 récompenses, et la série satirique hollywoodienne «The Studio», qui a raflé pas moins de 13 trophées, dont celui de la meilleure comédie. Voici les vainqueurs dans les principales catégories.

Meilleure série dramatique

«The Pitt»

Meilleure comédie

«The Studio»

Meilleure mini-série ou anthologie

«Adolescence»

Meilleur acteur dans une série dramatique

Noah Wyle, «The Pitt»

Meilleure actrice dans une série dramatique

Britt Lower, «Severance»

Meilleur acteur dans une comédie

Seth Rogen, «The Studio»

Meilleure actrice dans une comédie

Jean Smart, «Hacks»

Meilleur acteur dans une mini-série

Stephen Graham, «Adolescence»

Meilleure actrice dans une mini-série

Cristin Milioti, «The Penguin»