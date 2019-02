Inde : le train le plus rapide du pays heurte une vache et tombe en panne après son inauguration

Le train le plus rapide de l'Inde est tombé en panne, samedi 16 février, après être entré en collision avec une vache, au lendemain de son inauguration par le Premier ministre Narendra Modi.

Le Vande Bharat Express a accompli son premier trajet, vendredi 15 février. Il a relié New Delhi à la ville de Varanasi.

Vande Bharat Express left Delhi for Varanasi today morning on its first commercial run. Tickets sold out for the next two weeks already. Get yours today! pic.twitter.com/LwokUNHRJj

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) 17 février 2019