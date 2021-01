Les 5 bienfaits épatants de la mandarine

Souvent confondue avec la clémentine, la mandarine, qui contient davantage de pépins que sa cousine, possède de nombreux atouts pour la santé. Voici cinq raisons d’ajouter ce fruit d'hiver à son alimentation au quotidien.

Elle facilite la digestion

Issue de la famille des rutacées et ayant des propriétés antispasmodiques, la mandarine appréciée dans les desserts et les plats exotiques, permet d’améliorer la digestion après un repas trop riche en sucre ou en gras. Pour se faire, il suffit de laisser infuser pendant dix minutes de la peau séchée de mandarine dans de l’eau chaude, avant de la retirer puis de filtrer et de boire la préparation. Si possible après le déjeuner ou le dîner.

Elle réduit les insomnies

La mandarine est conseillée pour toutes les personnes stressées et/ou qui souffrent de troubles du sommeil. Pour une action calmante, pulvériser ou diffuser de l’huile essentielle de cet agrume dans la chambre quinze à vingt minutes avant d’aller dormir. On peut aussi en verser quelques gouttes sur le plexus solaire ou autour des poignets, et masser doucement.

elle renforce le système immunitaire

Ce n’est pas anodin si l’on en consomme beaucoup pendant la saison hivernale quand la fatigue commence à se faire ressentir, et que l’organisme doit se battre contre les virus. Riche en vitamine C, la mandarine peut prévenir l'apparition de certaines maladies comme le rhume ou la grippe, à condition d’en manger régulièrement ou de la boire sous forme de jus au petit-déjeuner.

Elle aide à perdre du poids

Envie de se délester de quelques grammes, voire de quelques kilos, avant l'arrivée du printemps ? La mandarine peu calorique (environ 35 calories) et gorgée d'eau est une alliée en cas de régime minceur. Rafraîchissante, elle est facile à transporter, et comble les petites faims. Changez donc vos habitudes si vous avez une fringale dans l'après-midi, et privilégiez les sucres naturels plutôt que les gâteaux et les barres chocolatées.

Elle apporte de la brillance aux cheveux

Avec la mandarine, on s’assure une bonne dose de minéraux, de vitamines et d’antioxydants. Rien de mieux pour protéger la peau des radicaux libres et obtenir un teint plus lisse et éclatant. Mais elle est aussi excellente pour des cheveux brillants et renforcés. Après le shampoing, on applique sur le cuir chevelu du jus de mandarine et on laisse poser une dizaine de minutes, avant de rincer à l’eau claire.

A voir aussi