Voici les 5 graines les plus nutritives

Elles sont petites par leur taille mais grandes pour leurs bienfaits. Les graines sont depuis toujours réputées pour les nombreuses vertus sur l'organisme. Les nutritionnistes recommandent de les associer à notre alimentation pour se maintenir en bonne santé. Voici les graines les plus nutritives.

Les graines de sésame

Ces graines sont souvent prisées plus pour leur aspect décoratif que nutritif. Et pourtant le sésame est un concentré de bienfaits. Il renferme, à l’état de graine, des minéraux comme le fer, le zinc et le magnésium mais aussi des antioxydants et des protéines. A utiliser, donc, sans modération sur les salades, les viandes froides mais aussi les tranches de poissons snackés après les avoir préalablement trempés dans de la sauce soja.

©tijana-drndarski-unsplash

Les graines de lin

C’est l’une des meilleures sources végétales d’oméga-3 connue à ce jour. La graine de lin, mais aussi l’huile de lin, contribue à réduire le taux de mauvais cholesterol dans le sang. Elles sont également riches en fibres et particulièrement recommandées chez les personnes qui souffrent du syndrome de l’intestin irritable.

les Graines de chia

Comme le lin, le chia est riche en fibres et en bons gras (oméga-3). Dans sa composition, on retrouve du tryptophane, un acide aminé qui permet de fabriquer la sérotonine et la mélatonine qui influencent la qualité du sommeil. Pour profiter de leurs bienfaits, les nutritionnistes recommandent de les moudre. Mais on peut tout à fait les saupoudrer sur une salade.

Les graines de courges

Les pépins de courge appartiennent à la famille des graines et des oléagineux. Très riches en lipides et en protéines, ils sont aussi pleins de magnésieum, de fer, de phosphore, de potassium et de zinc. Ils permettent de lutter contre la fatigue mais aussi contre les constipations chroniques. La cucurbitine qui s’y trouve est aussi réputée pour ses vertus vermifuges.

Les Graines de pavot

Facilement reconnaissables, ces minuscules petites graines rondes sont utilisées comme un remède antistress grâce à leur effet calmant sur le système nerveux. Ces graines sont aussi riches en en sels minéraux, en particulier en calcium et en manganèse.

