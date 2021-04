Les 7 aliments les plus riches en fibres

Les fibres sont indispensables à l'organisme. Mais il n'est pas toujours évident de savoir où en trouver. On en distingue deux types : les fibres solubles et les fibres insolubles. D’après l'Anses, il faut en consommer 30 g chaque jour. Voici les aliments qui en contiennent le plus

Les légumineuses

Les lentilles, les haricots rouges, les pois appartiennent à la catégorie des légumineuses. Une fois cuites, elles procurent un bon apport en fibres à la fois soluble et insoluble. Une soupe de lentilles avec quelques croutons feront un excellent plat.

©monika-grabkowska-unsplash

Les framboises

Ces délicieux fruits rouges sont non seulement bons mais aussi riches en fibres. Par exemple, une demi-tasse représente 4 à 6 g de fibres. Elles favorisent le transit intestinal mais aussi la réduction du taux de cholestérol. On les consomme fraîches en saison ou alors surgelées toute l’année.

les Pruneaux

En plus d’être riches en fer et en magnésium, les pruneaux représentent une source de fibres non négligeables. D’après l’Anses, 100 g de pruneaux contiennent près de 6 g de fibres. Qu’il soit d’Agen ou d’ailleurs, le pruneau se consommera en tarte ou alors en encas.

©amanda-jones-unsplash

Les figues séchées

Les figues séchées sont très pratiques à conserver. Elles sont par ailleurs une mine de bienfaits pour l’organisme et aident à réguler le transit notamment en cas de constipation. Une portion de 100 g de figues sèches contient en moyenne 11,4 g de fibres.

©j-unsplash

Le pain complet

Réalisé à partir de farine de blé complète, ce type de pain est à recommander pour le bon fonctionnement de son organisme. D’après l’Anses, 100 g de pain complet contiennent en moyenne 5,6 g de fibres. Au petit déjeuner, avec du fromage ou au gouter, les occasions d’en manger ne manquent pas.

©magnus-s-unsplash

Le chocolat noir

Parmi les nombreux bienfaits du chocolat noir, on trouve la présence de fibres. En effet, en plus du magnésium et des anti-oxydants, il en contient 7 à11 grammes par portion de 100 grammes. Attention à ne pas se tromper : le chocolat au lait en contient très peu.

La noix de coco

Voilà encore un aliment très riche en fibres. La noix de coco en contient 14 grammes par portion de 100 grammes. On se tournera de préférence vers sa version séchée, encore plus riche. Elle est très facile à cuisiner dans des plats en sauce comme les currys par exemple.