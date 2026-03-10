Voici 6 erreurs de cuisson qui détruisent les vitamines

En fonction de votre manière de cuire certains aliments, vous risquez d'accentuer les pertes de nutriments essentiels dans les vitamines qu'ils contiennent et dont le corps a besoin. Voici plusieurs erreurs à ne pas commettre.

Dans notre alimentation, les vitamines sont essentielles pour renforcer notre système immunitaire ou améliorer notre sommeil. Mais les vitamines hydrosolubles, comme la vitamine C et les vitamines du groupe B, peuvent être fragiles. Pour la première, le contact à la chaleur dégrade sa constitution. De même, les vitamines B se dissolvent facilement dans l'eau chaude.

Pour Alexandra Murcier, diététicienne, même de simples gestes peuvent fragiliser les vitamines. «Éplucher trop tôt, découper à l'avance ou jeter l'eau de cuisson, peuvent contribuer à ces pertes, bien avant que le plat ne soit servi», a-t-elle expliqué. L'occasion de se pencher sur six erreurs de cuisson à ne pas reproduire pour conserver l'intégralité des nutriments essentiels.

faire Bouillir trop longtemps

Pour éviter une perte importante de vitamines hydrosolubles, il est déconseillé de faire cuire les légumes dans une quantité d'eau importante pendant de longues minutes. «Jeter cette eau et réchauffer plusieurs fois les plats accentue encore ces pertes», précise Alexandra Murcier.

Négliger la méthode de cuisson

La méthode de cuisson est essentielle. Pour préserver au maximum les vitamines, il convient de privilégier la cuisson à la vapeur, la cuisson à l'étouffée ou avec très peu d'eau, le micro-ondes. Cette dernière option doit s'effectuer en évitant les contenants en plastique pour limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens. À l'inverse, il vaut mieux éviter les fritures, les cuissons à ébullition prolongée ou encore les cuissons longues au four.

Éplucher et découper trop tôt

Certaines vitamines se concentrent sous la peau des légumes, comme la vitamine C ou la B9. Les éplucher trop tôt ou retirer la première partie du fruit ou du légume peut provoquer une perte nutritionnelle. «De plus, découper les aliments à l'avance favorise l'oxydation des vitamines au contact de l'air. L'idéal : couper les fruits et légumes juste avant la cuisson ou la consommation», ajoute Alexandra Murcier.

Cuire à trop haute température

Que ce soit au four, à la poêle ou au grill, une chaleur excessive pendant une durée prolongée détruit certaines vitamines. C'est notamment le cas pour la vitamine C et certaines vitamines B. Les nutriments peuvent avoir déjà beaucoup diminué. Limiter les cuissons très chaudes ou rapides et préférer des cuissons douces permet de préserver le maximum de vitamines sans altérer le goût.

Réchauffer régulièrement les aliments

Un autre moyen de faire chuter la teneur en vitamines : accumuler les passages au four, à la casserole ou au micro-ondes. Le réchauffage répété de vos ingrédients ne fait qu'accentuer les pertes, et ce, sans forcément dégrader le plat.

Sous-estimer la quantité d'eau

Même à température modérée, cuire un ingrédient dans une trop grande quantité d'eau peut entraîner de grosses pertes en vitamines. «Ce n'est pas seulement la chaleur qui compte, mais surtout la durée et la quantité d'eau utilisée pour cuire vos aliments», précise la diététicienne.