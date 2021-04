Cet aliment augmenterait la puissance musculaire

Outre les aliments riches en protéines et en glucides à index glycémique bas, d’autres denrées seraient particulièrement bénéfiques pour augmenter sa puissance musculaire : les légumes verts.

En effet, selon une étude australienne publiée en mars dernier dans la revue The Journal of Nutrition, la roquette, les brocolis, les endives, le chou, la laitue, ou encore les épinards, ont un impact sur la masse musculaire.

Avant d’arriver à cette conclusion, les chercheurs de l’université Edith-Cowan, située à Perth, ont analysé les données médicales d’une enquête sur l’obésité, le diabète et la santé cardiovasculaire, réalisée auprès de 3.759 personnes, et recueillies sur une période de douze ans.

Résultat, ils ont constaté que les personnes qui consomment quotidiennement des légumes verts (entre 80 g et 100 g par jour), développent une force musculaire plus importante au niveau des jambes que les individus qui n’incluent pas ce type d’aliments dans leur menu.

sources de nitrates

Et pour cause. Les légumes verts, surtout ceux à feuilles, contiennent des nitrates (NO3-), des substances naturelles indispensables à la croissance des végétaux et favorisant la stimulation musculaire. A ne pas confondre avec les nitrites et les nitrates de potassium, utilisés comme additifs alimentaires.

«Un apport journalier plus élevé en nitrates, provenant principalement de légumes, pourrait contribuer à favoriser la force musculaire chez les hommes et les femmes», ont conclu les auteurs, rappelant qu’il est conseillé de pratiquer environ 30 minutes d'activité physique par jour pour entretenir ses muscles.