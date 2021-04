Les 6 bienfaits épatants de la framboise

Avec le retour des beaux jours, vient l'heure des salades de fruits. Et la framboise au goût sucré ou légèrement acidulé, est un composant essentiel de nos desserts. Mais ce petit fruit renferme aussi de nombreux bienfaits pour l'organisme. Voici six raisons d'en acheter chez le primeur.

Elle permet de garder la ligne

La framboise fait partie des fruits très peu caloriques (38 kcal pour 100 g) que l’on peut donc consommer sans culpabiliser (à condition de ne pas ajouter trop de sucre ou de crème). Riche en fibres, elle accélère le transit intestinal et augmente le sentiment de satiété ce qui en fait un allié non négligeable si l’on souhaite se délester de quelques kilos. La cellulose présente dans les grains lutte contre la constipation.

Elle a une action diurétique

L’un des atouts également de la framboise est qu’elle aide à éliminer l’urine et soulage les personnes qui souffrent de rétention d’eau notamment. On peut utiliser les feuilles de framboisier en tisane.

Elle booste l'organisme

Quand vous ressentez une petite fatigue au cours de la journée, n’hésitez pas à manger une poignée de framboises pour faire le plein de vitamine C. Une portion de 100 g apporterait près de 30 % des apports journaliers nécessaires. Tout comme la mûre, ce fruit rouge renferme aussi une grande quantité de fer.

Elle prévient certains cancers

Si elle est petite par la taille, la framboise est exceptionnelle quant à ses bienfaits pour la santé. Elle contient des minéraux mais également des antioxydants qui permettent de prévenir l’apparition de certains cancers (notamment du côlon ou du foie), ainsi que des maladies cardiovasculaires. Elle limiterait enfin le risque de diabète.

Elle rend la peau plus belle

C’est un remède naturel pour stimuler le renouvellement cellulaire et combattre le vieillissement cutané. Riche en antioxydants, elle préserve l’épiderme et l’élasticité de la peau. L’huile de pépins de framboise est utilisée pour son action antirides et calme les rougeurs et autres irritations.

Elle soulage les douleurs articulaires

Selon de nombreuses études scientifiques, la framboise possèderait des propriétés anti-inflammatoires et pourrait soulager les personnes qui souffrent d’arthrose ou de douleurs articulaires. Elle est aussi conseillée pour prévenir le risque d’ostéoporose.