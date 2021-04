Les 5 bienfaits de la propolis

On appelle propolis la matière végétale que fabriquent les abeilles. Elle contient un mélange de cire, de salive et de résines tirées des arbres. Ce produit naturel a de multiples bienfaits qui sont connus depuis l’Antiquité : on l’utilisait déjà à l’époque pour soigner les blessures. Voici 5 bienfaits qu’on peut lui attribuer.

Elle renforce le système immunitaire

La propolis est réputée pour améliorer les défenses de l’organisme contre les infections bactériennes et virales grâce à une simulation des anticorps. Il est particulièrement recommandé d’en consommer lors des saisons intermédiaires quand le corps est soumis aux changements de température.

Elle soulage les problèmes bucco-dentaires

En cas de problèmes dans la bouche, la propolis peut avoir une action antiseptique et anti-inflammatoire. Par exemple, en cas de gingivite, on pourra se rincer la bouche pendant quelques minutes avec de l’extrait de propolis dilué dans de l’eau.

Elle soigne les brûlures

La propolis contribue à la réparation des tissus endommagés. En cas de brûlure ou de coup de soleil on pourra donc en appliquer sous forme de gel sur la zone concernée pour se soulager. Les cellules seront régénérées plus rapidement.

Elle prévient les otites

Les effets antibactériens de la propolis permettent de prévenir différents types d’infections comme les otites. Il faut alors appliquer dans le conduit auditif une solution de teinture de propolis diluée dans de l’eau à l’aide d’un coton tige, deux à trois fois par jour.

Elle permet de lutter contre l’herpès

La propolis peut aussi s’appliquer sous forme d’onguent. Son action antiseptique et bactéricide permet de soigner les lésions de l’herpès.