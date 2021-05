Voici 5 bénéfices de l'alimentation végétarienne pour la santé

Le nombre de Français adoptant une alimentation végétarienne, ou réduisant leur consommation de viande, ne cesse d'augmenter. Ainsi entre 5% et 15% d'entre eux n'en consommeraient jamais, selon différents sondages. Et une proportion bien plus importante a réduit sa consommation de chair animale.

Et si la volonté de lutter contre le réchauffement climatique ou le souci du bien-être animal font partie des raisons évoquées pour se passer de viande, les nutritionnistes s'accordent à dire que le régime végétarien est bénéfique pour la santé.

En excluant la viande, l'alimentation végétarienne permet en effet de repenser notre manière de se nourrir, en consommant un maximum de fruits, légumes et céréales différents, ce que ne fait pas la majorité de la population.

Avant de poursuivre, il s'agit de rappeler qu'il faut bien faire la différence entre alimentation végétarienne, qui exclut seulement la consommation de viande, et alimentation végétalienne (ou vegan), qui exclut tous les produits issus des animaux (oeufs, fromage, lait).

Voici quelques uns des principaux effets bénéfiques pour la santé d'un régime végétarien.

De l'énergie

Contrairement à une idée répandue, les légumes, les fruits, les légumineuses et les céréales sont bien plus efficaces que la viande pour nous fournir de l'énergie. Les glucides qu'il contiennent constituent le meilleur carburant pour le corps et des muscles.

Et les protéines, contrairement à une croyance répandue, ne se trouvent pas que dans les produits animaux, puisque ce sont les protéines végétales assimilées par les animaux qui se transforment en protéines animales. Les lentiles, le soja, la courge, le lupin, le persil ou encore l'ortie contiennent ainsi de fortes quantités de protéines.

De plus en plus d'athlètes expliquent ainsi être passés à un régime végétarien voire végétalien pour améliorer leurs performances, de Lewis Hamilton (F1) à Serena Williams (tennis), en passant par Kyrie Irving (Basket).

Une meilleure récupération

Les sportifs plebiscitent également l'alimentation végétarienne car elle permet de récupérer plus vite de ses efforts, et même de prévenir ou de guérir plus rapidement des blessures. En effet, il s'agit d'un régime riche en antioxydants, qui réduisent l'inflammation dans le corps.

Une meilleure digestion

C'est l'un des premiers constats que font les personnes qui adoptent une alimentation végétarienne : on peut manger plus, sans jamais se sentir «lourd» après un repas.

Les végétaux sont en effet riches en fibres, qui elles-mêmes facilitent le transit intestinal. Ils contiennent aussi des prébiotiques, qui permettent d'améliorer la flore intestinale. Ainsi, les principales sources de prébiotiques sont l'inuline (produite par les plantes), les légumineuses, certains fruits ainsi que les grains entiers.

Des kilos en moins

L'alimentation végétarienne, en favorisant les légumes, fruits, céréales et légumineuses, est moins calorique et contient moins de gras qu'une alimentation «classique» centrée sur la viande. Riche en fibres, elles contribue à augmenter le sentiment de satiété et incite à ne pas manger plus qu'il n'en faut.

Faible en gras saturés, l'alimentation végétarienne contribue également à prévenir les maladies cardiovasculaires, le cholestérol, ou encore le diabète de type 2. Elle permet également, comme l'on montré des études récentes, de mieux contrôler la glycémie.

Un risque de cancer plus faible

Plusieurs études ont démontré que les personnes ayant adopté une alimentation végétarienne sont moins suceptibles de développer un cancer. Un article publié par une équipe d'épidémiologistes de l'Université d'Oxford avance ainsi que l'incidence de cancer est 11% moins élevée chez ces derniers. Et cela concerne tous types de cancer, mis à part celui du côlon, et de la prostate chez les hommes.

Pas de carences

Enfin, contrairement à une croyance répandue, les régimes végétariens n'entraînent pas de carences, à condition bien sûr d'être équilibrés. Protéines, vitamines... on trouve de tout dans les légumes, les fruits, les oléagineux ou encore les céréales. Seuls les régimes végétaliens peuvent entraîner une carence en vitamines B12, présente uniquement dans les produits animaux. Il est possible d'acheter des vitamines B12 chez son pharamacien, une ampoule par semaine étant suffisante pour éviter tout problème. A noter qu'on estime à 40% la part de la population française souffrant de carence en B12, y compris, donc, les personnes mangeant de la viande.