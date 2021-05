Les 5 pires aliments pour vos reins

Les reins sont des organes vitaux sans lesquels on ne pourrait vivre. Ils assurent d’abord une fonction de filtration des toxines produites par l’organisme et éliminent l’excès d’eau via l’urine. De plus, ils jouent également un rôle de régulation dans la pression artérielle. Pour cette raison, il est important d’en prendre soin. Voici les 5 aliments qu’il vaut mieux limiter pour éviter leur dégradation.

L'alcool

A force de traiter de grandes quantités d’alcool, les reins peuvent perdre de leur efficacité. Cela altère leur capacité à filtrer le sang. Ce problème est souvent relevé trop tard. En effet, une insuffisance rénale chronique est irréversible. Il faut alors faire appel à une greffe ou à des reins artificiels.

Le sucre

Le sucre raffiné est très présent dans notre alimentation. On le retrouve par exemple dans les pâtisseries industrielles. Il sollicite trop les reins et peut ainsi entraîner des calculs rénaux.

Les sodas

Une étude américaine a démontré que la consommation régulière de sodas pouvait augmenter leur risque de développer une insuffisance rénale chronique. Ce risque s’avère encore plus marqué chez les femmes qui boivent des boissons dites « light ».

Le sel

En plus des dommages cardiovasculaires, le sel peut avoir un mauvais effet à la longue sur le bon fonctionnement des reins. En effet, il accroît la pression artérielle qui va dégrader les vaisseaux des reins et donc leur capacité de filtration.

Les gâteaux apéritifs

Bien souvent trop riches en sel, les biscuits apéritifs vont avoir eux aussi un impact sur les reins. De plus, ils donnent soif et incitent ainsi à une consommation accrue d’alcool.