Quels sont les bienfaits du kéfir, cette boisson ancestrale méconnue ?

Boisson ancestrale issue de la fermentation du lait, le kéfir, dont la texture est proche du yaourt liquide, possède de multiples vertus. Système immunitaire, flore intestinale, carence…Voici les principaux bienfaits de cette potion magique originaire du Caucase.

Naturellement riche en probiotiques, micro-organismes vivants qui exercent des effets positifs sur la santé, ce breuvage datant de l'Antiquité, préparé à l'aide de grains de kéfir, un agrégat de bactéries et levures, est reconnu pour favoriser l'équilibre de la flore intestinale.

un allié de l'immunité et du microbiote

Comme l’explique Emilie Kapps, naturopathe à Paris, «le kéfir apporte des bactéries utiles à la digestion, au bon fonctionnement de l’intestin et répare le microbiote intestinal». Résultat, «on va mieux digérer, avoir un meilleur transit, et donc éliminer les toxiques de son corps. C’est un vrai produit thérapeutique».

En améliorant sa santé intestinale, «on va également avoir moins de carences car les nutriments vont être efficacement absorbés», note la spécialiste, qui recommande de boire du kéfir en cas de troubles digestifs, de carences donc, mais aussi «si on se sent fatigué, lors d’une prise d’antibiotiques, ou si on est sujet aux infections».

En effet, le kéfir renforce le système immunitaire. Peu calorique, cette super-boisson, qui contient un peu d’alcool en raison de la fermentation, «protège autant la flore intestinale, vaginale, que buccale». Elle permet de «soigner une diarrhée, de limiter les risques de constipation, mais aussi de prévenir les infections urinaires, et l’apparition des mycoses, comme la candidose».

une cure de 3 semaines

Pour ceux qui préfèrent les saveurs aromatisées, il faut savoir qu’il existe aussi du kéfir de fruits, précise-t-elle. A la différence du kéfir de lait, le mélange est «légèrement pétillant, acidulé, et obtenu grâce à la fermentation du sucre de fruits, comme le citron, l’orange, ou encore l’ananas, qui sont toujours associés à un fruit sec, tel que la figue».

Emilie Kapps recommande de faire une cure de 3 semaines et, durant cette période, d'en consommer quotidiennement (environ 50 cl par jour), et de préférence le matin à jeun.