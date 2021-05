Les 5 bienfaits surprenants du thym

Souvent utilisé pour aromatiser des plats, le thym est également apprécié pour ses nombreux bienfaits pour la santé. Troubles digestifs, affections cutanées, problèmes buccaux…Cette plante originaire du bassin méditerranéen, dont il existe plus de 300 variétés, soigne de nombreux maux.

facilite le confort digestif

Antispasmodique, elle est notamment très efficace pour soulager les troubles digestifs. Une infusion de thym permet en effet de réduire les ballonnements, les brûlures d'estomac, les nausées, les sensations de lourdeurs, ou encore les crampes intestinales en aidant à restaurer la flore. Faites infuser deux cuillères à café de thym séché dans de l'eau bouillante entre 3 et 5 minutes et buvez une tasse après le repas.

aide à combattre le rhume

Nez bouché, mal de gorge, toux…Le thym est également reconnu pour soulager les symptômes d’un état grippal. Et pour cause, il contient des terpènes, des hydrocarbures végétaux qui fluidifient le mucus, ainsi que du thymol, un principe actif qui a une action antiseptique. Vous pouvez procéder à une inhalation en ajoutant quelques gouttes d'huile essentielle de thym à de l'eau bouillante ou bien consommer une infusion.

Lutte contre les affections cutanées

Ce petit sous-arbrisseau vivace qui appartient à la famille des Lamiacées est connu pour améliorer la santé de la peau. Grâce à ses vertus antifongique et antimicrobiennes, le thym, sous forme d’infusion, aide à soigner de multiples affections cutanées, dont l’herpès et les mycoses. On peut aussi appliquer une compresse imbibée d’infusion de thym sur une plaie pour favoriser sa cicatrisation.

Soulage les douleurs articulaires

Utilisé depuis l’Antiquité, le thym agit comme un anti-inflammatoire. Il est ainsi préconisé en cas de rhumatisme, d'arthrose ou de douleurs articulaires. Pour profiter de ce bienfait, vous pouvez verser directement dans l’eau du bain une infusion de thym (deux à trois litres), ou bien l’utiliser sous forme d'huile de massage ou en compresse. Riche en flavonoïdes, il agit aussi comme un décontractant musculaire.

Préserve l’hygiène bucco-dentaire

Après le brossage, faire un bain de bouche à base de thym, en utilisant les feuilles et fleurs séchées, permet enfin de protéger ses dents. Plus précisément, cette plante, appelée barigoule ou farigoule dans le Sud, aide à prévenir le déchaussement dentaire et combat la plaque dentaire. De plus, elle atténue les douleurs gingivales, limite l’apparition des caries, favorise la guérison des aphtes, et traite la mauvaise haleine