Voici les 5 alcools les moins caloriques

L’alcool contient plus de calories qu’on ne le croit. Cela tient à sa composition : du sucre et de l’éthanol.

Mais toutes les boissons alcoolisées ne sont pas au même niveau. A titre de comparaison, des alcools forts ou certains cocktails peuvent présenter autant de calories qu’un soda. Voici ceux qui font le moins grossir.

La bolée de cidre

Malgré son goût sucré prononcé, le cidre contient en réalité peu de calories : à peine 35 kcal pour une portion de 100 ml. De plus, c’est une boisson qui reste faiblement alcoolisée par rapport au vin ou aux alcools forts. Composé à partir de pommes, le cidre est surtout consommé en Bretagne et en Normandie.

Un verre de vin rouge

Beaujolais, bordeaux, bourgogne… Le verre de rouge est relativement faible en termes de calories. Il contient en moyenne 65 kcal pour 100 ml. Bien entendu, plus il sera élevé en alcool, plus la note sera lourde. Mais la mode est désormais aux vins légers, digeste et facile à boire.

Un verre de bière

La bière pourrait être un alcool relativement léger. Avec 40 kcal/ 100 ml, on ne peut pas dire qu’elle soit très riche en sucre. Mais le problème est qu’on la boit souvent en grande quantité, par exemple en pinte. Une soif qui est souvent motivée par la consommation de biscuits apéritifs très riches en sel.

©Photo by Gerrie van der Walt on Unsplash

Un verre de panaché

C’est l’une des boissons alcoolisées les moins caloriques. Le panaché, qui s’apprécie particulièrement en cas de forte chaleur, est un mélange de bière et de limonade. En moyenne, elle présente 25,4 kcal/100 ml.

La champagne

La vin pétillant prestigieux est lui aussi assez peu calorique, soit 81,7 kcal/100 ml. On évitera toutefois sa version « kir royal », enrichie d’une crème très sucrée qui va alourdir le bilan calorique.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.