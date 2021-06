Ces 5 signes qui peuvent signaler une carence en vitamine C

La vitamine C est indispensable à l’organisme : elle participe à la formation du collagène, à la cicatrisation des plaies, à la production de vaisseaux sanguins…

Elle va aussi booster le système immunitaire. On la trouve en grande quantité dans les fruits et légumes. Voici les quelques signes qui doivent alerter sur une carence même légère.

Une fatigue inhabituelle

Bâillements à répétition, difficulté à se concentrer, somnolence… Quand une fatigue inhabituelle se manifeste plusieurs jours de suite sans raison particulière, la piste du manque de vitamine C doit être étudiée. Un manque d’énergie un manque d'énergie auquel on pourra facilement remédier en buvant par exemple un jus d’orange chaque matin.

Des rhumes à répétition

L’arrivée de la pandémie et les gestes barrière ont considérablement diminué le risque d’attraper des petites maladies bégnines comme le rhume. Si malgré cela, des infections se manifestent régulièrement, cela doit alerter sur une possible carence en vitamine C. En effet, elle contribue au bon fonctionnement du système immunitaire.

Un manque d’appétit

L’absence d’appétit est aussi un signe de carence en vitamine C. Le manque d’énergie coupe toute envie de s’alimenter. Cela va entraîner une fatigue supplémentaire. Pour y couper court, une cure de fruits riches en vitamine C, voire la prise de compléments alimentaires, s’impose.

La perte de poids

Un manque de vitamince C qui s'étale sur plusieurs semaines peut aussi se traduire par une perte de poids plus ou moins significative. Inutile de s'alarmer, mais il faut en revanche revoir son alimentation.

La peau sèche

La vitamine C contribue à la formation du collagène. La peau en a besoin pour gagner en souplesse et se prémunir contre toute sécheresse cutanée qui pourrait se traduire par des plaques d’eczema. Si les crèmes hydratantes sont recommandées, elles ne sont pas suffisantes. Il faut aussi une alimentation équilibrée en vitamine C.