Les 5 bienfaits étonnants de la baie d’açaï

Produite essentiellement au Brésil, dans la forêt amazonienne, la baie d'açaï a depuis quelques années la cote sur les tables bio françaises. Considérée comme un «super aliment», elle possède des propriétés bénéfiques pour la santé.

Elle stimule la libido

A l’instar du gingembre, la baie d’açaï aurait des vertus aphrodisiaques. Ce fruit favorise en effet la circulation sanguine dans l’organisme et permettrait d’accroître la libido. En particulier, chez les hommes.

Elle régule le transit intestinal

Elle renferme une grande quantité de fibres ce qui en fait un aliment très efficace pour lutter contre la constipation et réguler le transit intestinal. Cette baie possède aussi des propriétés rassasiantes. On en trouve dans la composition de nombreux «bowls» vendus dans les cantines healthy et bio.

Elle ralentit le vieillissement

On peut la consommer entière, en jus ou sous forme de poudre. La baie d’açaï qui ressemble étrangement à la myrtille, est riche en antioxydants, ainsi qu’en polyphénols. Aussi, elle participe à combattre les radicaux libres à l'origine du vieillissement cellulaire, ainsi que certains cancers.

Elle apporte de l'énergie

Dans ce «super aliment», on retrouve du calcium, du cuivre, du fer, du magnésium, du manganèse, du potassium, ou encore du zinc. Autant de minéraux essentiels pour les sportifs qui suivent un régime alimentaire leur apportant de l’énergie avant, pendant et après l’effort.

Elle aide à avoir de beaux cheveux

Si elle garantit une belle peau, cette petite baie d'un violet foncé protège aussi la fibre capillaire de nombreuses agressions extérieures comme les rayons UV ou la pollution. Des marques cosmétiques l’utilisent dans la préparation de leurs soins pour redonner force et brillance à la chevelure.