Les 5 bienfaits étonnants de l’abricot

Fruit de l’abricotier, l’abricot se retrouve l’été sur les étals des marchés et des primeurs. Si on aime sa chair légèrement sucrée, on apprécie aussi ses nombreux bienfaits qu’il possède pour être en bonne santé.

Il régule le transit intestinal

Cet aliment à la couleur orangée fournit une dose non négligeable de fibres. Par conséquent, il permet de lutter contre la constipation et les risques de ballonnements en cas de repas trop copieux. Il aide à éliminer les toxines et à réguler le transit intestinal.

Il apporte de l'énergie

Les sportifs privilégient l’abricot dans leur alimentation puisqu’il représente une excellente source d’énergie et de minéraux (potassium, fer, cuivre et magnésium). L’huile de noyau d’abricot peut aussi être appliquée pour soulager les douleurs musculaires.

Il est bon pour la peau

On le retrouve dans la composition de nombreux soins cosmétiques. En effet, ce puissant antioxydant riche en bêta-carotène est bénéfique pour la peau, et la protège face aux agressions extérieures et aux rayons UV. Il garantit aussi un effet bonne mine, tout en préservant la vue.

Il booste le système immunitaire

Renferment une forte quantité de vitamine A, l’abricot contribue à renforcer le système immunitaire, en particulier si vous êtes enceinte. Il est fortement recommandé pour un bon développement du fœtus.

Il soulage la toux

D’après la médecine traditionnelle chinoise, l’amande de l’abricot ainsi que les feuilles de l’abricotier préparées en infusion seraient une alternative naturelle pour combattre la toux et les maux de gorge.