Les 5 bienfaits surprenants du cassis

Considéré comme un «super fruit», le cassis est aussi apprécié que la groseille au dessert ou au goûter. Peu sucré et gorgé d'antioxydants, il possède de nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé.

Elle régule la circulation sanguine

Les baies ainsi que les feuilles renferment des flavonoïdes qui ont pour intérêt de favoriser une bonne circulation sanguine. Ce fruit protège ainsi les vaisseaux et aide à lutter contre la sensation de jambes lourdes due à une insuffisance veineuse.

Il combat les inflammations

Le cassis est conseillé à toutes les personnes souffrant de douleurs articulaires comme les rhumatismes. Il est donc reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoire et diurétique. On n’hésite pas à boire un jus de cassis cet été.

Il stimule le système immunitaire

Riche en vitamine C (avec une teneur plus importante qu’une orange), cet aliment renforce le système immunitaire et redonne un coup de fouet en cas de grosse fatigue. Il permet aussi de prévenir certains petits maux comme le rhume.

Il aide à la digestion

Ayant une teneur importante en fibres, le cassis améliore le transit intestinal et limite les risques de ballonnements ou de constipation après un repas. Il diminue également les risques de certains cancers comme celui du colon.

Il guérit de certaines allergies

Et si le cassis était l’un des remèdes naturels préconisés si l’on souffre d’allergies ? Grâce à la présence de manganèse, ce fruit qui se présente comme un formidable antistress est aussi un excellent antihistaminique.