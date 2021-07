Voici les 5 viandes les plus caloriques

La viande est riche en vitamine B12, en fer, en zinc, et en protéines, des nutriments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Toutefois, les viandes rouges contiennent plus de matière grasse que celles dites «blanches», et sont donc très caloriques.

Les côtes de bœuf

Comme par exemple les côtes de bœuf. Une portion de 100 grammes contient en effet plus de 350 calories (29 grammes de lipides). Le jarret de bœuf compte de son côté 161 calories pour 100 grammes. Il s’agit de l’une des coupes les moins grasses.

Le travers de porc

On peut également citer le travers de porc. Ce morceau apporte environ 330 calories pour 100 grammes. Si vous êtes dans une démarche de perte de poids, il vaut mieux opter pour le rôti ou le filet de porc, qui contiennent respectivement 159 et 143 calories pour 100 grammes.

La poitrine d’agneau

Dans le classement des viandes les plus caloriques, figure aussi l’agneau, un ovin de moins d’un an. Dans le détail, 100 grammes de poitrine d’agneau représentent une valeur énergétique de 290 calories soit tout autant que dans 100 grammes d’épaule grillée.

Le gigot de mouton

Autre viande particulièrement calorique : le mouton. Cette viande possède une teneur élevée en lipides, qui sont pour la plupart saturés. Par exemple, le gigot de mouton a une teneur en calories de 230 calories environ pour 100 grammes.

L’oie

Enfin, au rayon volailles, c’est l’oie qui remporte la palme de la viande la plus grasse. Rôtie, elle apporte environ 270 calories pour 100 grammes. Elle est suivie de près par la viande de canard, qui en contient plus de 200, contre environ 120 pour la dinde.