Compote, tarte, crumble... : quelle pomme choisir ?

Golden, Pink Lady, Royal Gala…Les pommes sont toutes à croquer, mais certaines variétés sont plus adaptées que d’autres en fonction de la recette à réaliser.

Une tarte ou un gâteau aux pommes

Pour concocter une bonne tarte ou un gâteau aux pommes, il vaut mieux opter pour des Elstar, des Pink Lady, ou des Royal Gala. Ces dernières ont la particularité de rester bien ferme après la cuisson et ont une chair à la fois sucrée et acidulée. Vous pouvez également vous tourner vers la Golden, aussi surnommée «la pomme à tout faire».

Les pommes au four

Autre dessert phare de l’automne : les pommes au four. Mais cette fois-ci, c’est sur la Reinette grise du Canada qu’il faut miser. Ce fruit rustique de couleur bronze et à la forme pas toujours régulière fait en effet des merveilles au four. Peu sucrée et légèrement acidulée, cette variété est également appréciée pour sa pointe d’amertume citronnée.

Un crumble

Pour réaliser un crumble («émietter» en anglais), un gâteau constitué d’une couche de fruits recouverte d’une pâte à l’aspect effrité, on opte sans hésiter pour la Pink Lady, une variété ferme et parfumée. La Granny Smith est aussi un bon allié pour réussir ce plat imaginé en Angleterre, durant la Seconde Guerre mondiale.

une compote

La reine des compotes est la Belle de Boskoop. Sous la peau mate de cette pomme, qui se déguste entre octobre et mars, se cache une chaire dotée de généreuses notes parfumées et qui fond très bien à la cuisson. La variété Reine des Reinettes a elle aussi fait ses preuves. Pour ce type de préparation, prenez des pommes bien mûres.

une tarte tatin

Dans la tarte Tatin, dessert incontournable de la gastronomie française, les pommes sont caramélisées avant la cuisson. Il est ainsi préférable de choisir des pommes peu sucrées, comme la Boskoop, la Bancroft, ou encore la Reinette grise du Canada. De son côté, le chef étoilé Simone Zanoni la prépare avec des Pink Lady.

une salade de fruits

Enfin, dans une salade de fruits, rien de tels que des morceaux de Royal Gala. Et pour cause, la saveur de cette variété se marie parfaitement avec celle des autres fruits (banane, orange, ananas…). Une fois dans le saladier, elle met en valeur les arômes de ses voisins tout en conservant les siens.