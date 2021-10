Ces 4 bienfaits du beurre de cacahuète sur la santé

Aussi appelé beurre d’arachides, le beurre de cacahuète n’a pas toujours très bonne réputation. Pourtant, cette pâte à tartiner, inventée par un médecin américain en 1890 pour les personnes souffrant de problèmes dentaires, possède de multiples bienfaits pour la santé.

Aide à lutter contre le cholestérol

Une portion de 100 grammes contient 50 grammes de lipides, soit davantage que les pâtes à tartiner chocolat et noisettes. Mais tous les lipides ne se valent pas. Le beurre de cacahuète renferme des acides gras dits insaturés et mono-insaturés, qui sont considérés comme de «bons gras». Ces derniers ont pour effet de faire baisser le taux de mauvais cholestérol (LDL). Il est aussi connu pour sa teneur en resvératrol, un antioxydant permettant de lutter contre les maladies cardiovasculaires

Bon pour les muscles

Cette pâte à la texture onctueuse est d’autre part une bonne source de protéines : environ 26 grammes pour 100 grammes de produit. C’est donc un aliment de choix pour les sportifs qui cherchent à augmenter leur masse musculaire. Sans compter que le beurre d’arachides contient un bon taux de potassium (673 mg/100 g), un sel minéral indispensable à la contraction musculaire et nécessaire à la transmission de l’influx nerveux.

Limite les variations de la glycémie

Il faut également savoir que le beurre de cacahuète est rassasiant et a un index glycémique bas (inférieur à 50). Autrement dit, cela signifie aussi qu’il limite les variations de la glycémie et donc les coups de fatigue et les petites fringales qui peuvent survenir quelques heures après le repas. Mais il n’en demeure pas moins calorique (580 kcal/100g). Donc n’ayez pas la main trop lourde.

Source de vitamines

Enfin, cette purée est intéressante pour ses vitamines. Elle contient notamment de la vitamine B9, ou acide folique, qui joue un rôle important dans la formation des globules rouges, dans le fonctionnement du système nerveux et du système immunitaire. On retrouve aussi de la vitamine E, un antioxydant qui aide à lutter contre la formation des radicaux libres, responsables du vieillissement cutané.