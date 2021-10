Ces 5 bienfaits étonnants du thé vert

Non fermenté, le thé vert (sencha, gyokuro, gunpowder…) est consommé depuis des siècles en Chine et au Japon. Ses vertus médicinales en font l’une des boissons les plus appréciées aujourd’hui dans le monde. Voici cinq raisons d’en boire au quotidien.

Un brûleur de graisses

Si l'eau reste essentielle pour l'organisme - en boire au moins 1,5 litre par jour -, on peut aussi s’hydrater avec une tasse de thé vert dont on aime les vertus amincissantes et diurétiques. La théine et les polyphénols vont réduire l’assimilation des glucides et des lipides, et s’attaquer directement à la graisse stockée dans le corps. Pour garder la ligne, il faut le combiner à une alimentation équilibrée et suivre une activité physique régulière.

Un allié pour une bonne hygiène bucco-dentaire

Contrairement au café, au vin rouge ou au thé noir, le thé vert est recommandé pour la santé bucco-dentaire. Les catéchines (polyphénols) qui le composent permettent de diminuer l’acidité de la salive ainsi que la plaque dentaire, et par conséquent de prévenir l’apparition des caries. Riche en fluor qui renforce l’émail, le thé vert détruit en partie les bactéries et contribue à lutter contre la mauvaise haleine.

Un détoxifiant excellent pour le foie

Après un repas trop riche et une consommation d’alcool excessive, une tasse de thé vert comme le matcha, riche en antioxydants, aide à préserver et protéger le foie. A condition de ne pas en abuser. Il permet également de réduire le taux de lipides dans le sang et ainsi de prévenir les risques de maladies cardiovasculaires.

Un anti-stress naturel

Dans les feuilles de théier, on retrouve une grande quantité d’acide aminé appelée théanine. Grâce à ses vertus relaxantes et calmantes, on combat naturellement le stress et l’anxiété, tout en ressentant un regain d’énergie qui va booster votre concentration et stimuler votre système immunitaire. On remplace donc le café par du thé vert afin de passer une bonne nuit de sommeil.

Une solution contre le vieillissement cutané

Grâce à ses propriétés astringeantes, le thé vert est utilisé dans la fabrication de nombreux produits cosmétiques ou dans la préparation de soins maison en l’ajoutant, par exemple, à du yaourt ou du miel. Il nettoie la peau et la protège des radicaux libres, tout en lui redonnant de l’élasticité et de l’éclat.