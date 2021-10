Climat : le rôle crucial des zones humides tropicales

D’après une étude australienne parue en octobre 2021 dans la revue internationale Global Environmental Change, les zones humides tropicales jouent un rôle prépondérant sur le plan environnemental, humain et financier.

Menée par 12 scientifiques sur une base de plus de 1.000 ouragans et cyclones mortels ou ayant provoqué de lourds dégâts matériels depuis 1902, cette étude représente une première mondiale afin de démontrer l’importance des zones humides tropicales dans la préservation de l’environnement.

Les conclusions du travail scientifique, qui englobe 71 pays touchés par de lourdes tempêtes, sont simples : les zones humides réduisent la vitesse et la force des tempêtes extrêmes en créant des barrières naturelles lorsque la tempête dévaste une zone.

«Quand une tempête touche terre, si elle traverse une zone humide, cela absorbe une partie de la force de la tempête», détaille Diane Jarvis, l’une des expertes de l’étude, dans The Guardian.

Une protection naturelle qui sauve des vies

Véritable enjeu du 21eme siècle, le changement climatique induit une augmentation annoncée de l’intensité et de la fréquence des cyclones tropicaux. Au total, 700 millions de personnes vivent à moins de 10 mètres au-dessus de la mer et sont donc directement concernés par cette menace.

«C'est d'une importance vitale car dans le monde entier, la superficie couverte par les zones humides diminue et, alors que nous continuons à détruire nos zones humides, nous mettons de plus en plus de personnes en danger», explique Diane Jarvis.

Dans leur étude, les chercheurs indiquent que les 40 millions d’hectares de zones humides situées dans les lieux sujets aux tempêtes à travers le monde protègent près de 4.620 vies chaque année, tout en prévenant les dommages pour une valeur estimée à 603 milliards de dollars, soit près de 520 milliards d’euros.

Les scientifiques estiment enfin que près de la moitié de toutes les zones humides dans le monde ont été détruites depuis 1900.