«Dry January» : Tout savoir sur le mois sans alcool

Ils sont de plus en plus nombreux à bannir toute goutte d'alcool au mois de janvier. Ce 1er janvier, c'est le retour du «Dry January» ou «défi de Janvier». Cet évènement invite les Français à faire une pause dans leur consommation d'alcool.

« Malgré une pandémie toujours présente, il est important de se mobiliser tous ensemble pour relever un défi favorable à la santé. Avec l'allègement des restrictions que nous avons connues au plus fort de la pandémie, les occasions de se retrouver et de boire de l’alcool se sont multipliées » explique la Société Française d’alcoologie dans un communiqué publié fin décembre. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle édition.

Qui est à l’initiative de ce mouvement ?

Organisée depuis 2013 par l’organisation Alcohol Change UK, en Grande-Bretagne, où elle est largement suivie, cette expérience se popularise de plus en plus à travers le monde. Dans l’Hexagone, ce mouvement, baptisé #LeDéfiDeJanvier, a été adapté par une quarantaine d’associations et de réseaux nationaux.

Parmi eux, on retrouve notamment le Fonds Actions Addictions, des associations d'addictologues (SFA, FFA et ANPAA...), la Ligue contre le cancer, ainsi que des associations de patients, d'usagers de la santé, d'étudiants (France Assos Santé, Aides, France patients experts, la Fage ...) et de lutte contre les addictions en entreprise (Adixio) ou encore des villes comme Paris, Toulouse ou Nantes.

Pourquoi relever UN TEL défi ?

Ces derniers invitent les consommateurs à arrêter ou réduire leur consommation d'alcool du 1er au 31 janvier. «C'est l'opportunité d'évaluer son rapport à l'alcool et d'expérimenter les bienfaits d'une pause, tout en profitant des plaisirs de la vie et des rencontres» explique le communiqué qui lance l'opération. Contrairement au «Mois sans tabac», qui est organisé par les pouvoirs publics tous les ans en novembre, l'objectif n'est pas d’arrêter définitivement, mais de faire une pause pour étudier la place qu'occupe l'alcool dans le quotidien : est-ce que l’on boit par plaisir ou par incitation ?

Les organisateurs mettent également en avant les nombreux avantages procurés par le #LeDéfiDeJanvier : meilleur sommeil, regain d’énergie, meilleure concentration, perte de poids et à terme, une consommation d’alcool mieux maîtrisée, mêmeParmi les bénéfices prouvés : la perte de poids, une meilleure qualité de sommeil, un regain d'énergie, une peau fraiche et plus belle, une meilleure concentration et, à terme, une consommation d'alcool mieux maîtrisée.

Comment réussir son mois sans alcool ?

Pour aider tous ceux qui souhaitent se lancer dans le Défi de janvier, un site a été mis en place avec de nombreux conseils. Une appli gratuite est également disponible : TRY DRY: The Dry January ap. Elle permet de suivre sa consommation ou plutôt sa non-consommation d'alcool et fait un peu office de coach. Enfin, une campagne de communication est déjà lancée sur les réseaux sociaux.

Les associations participantes rappellent que la consommation d'alcool est à l'origine de nombreuses maladies, comme les cancers et les maladies vasculaires, et tue 41.000 personnes par an en France, ce qui représente 7% de la mortalité dans le pays, selon le dernier Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH).