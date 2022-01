Ces 4 bienfaits de l'eau gazeuse pour la santé

Bonne alternative aux sodas sucrés, et plus gouteuse que l’eau plate ordinaire, l’eau gazeuse permet de rester hydrater et possède plusieurs bienfaits.

Facilite la digestion

Elle permet notamment d'éviter quelques désagréments, comme les inconforts digestifs. En effet, les eaux gazeuses favorisent le transit intestinal et facilitent la digestion. Elles sont naturellement riches en bicarbonate de soude, composé chimique reconnu pour réguler l'acidité gastrique.

En cas de brûlures, d’aigreurs d'estomac, ou de constipation, l’eau gazeuse est une bonne alliée. Toutefois, en cas de ballonnements ou d’aérophagie, il vaut mieux s’en passer.

Riche en minéraux

Tout comme l’eau plate, elle est source de calcium, bon pour la structure osseuse, et en magnésium, certaines plus d’autres (type Rozana). Ce minérale essentiel pour l’organisme joue un rôle important dans la transmission de l'influx nerveux, et de la contraction musculaire.

Pour rappel, une carence en magnésium peut entraîner de l'anxiété, des troubles du sommeil et une fatigue chronique.

Favorise la perte de poids

Autre bienfait de l’eau gazeuse : elle aide à perdre du poids. Boire de l’eau gazeuse avant un repas, permet de réduire l’appétit. Mais c’est surtout ses nutriments qui seraient bénéfiques, comme le magnésium, qui favorise l’élimination des graisses, et du bicarbonate de soude.

Il faut savoir qu’un surplus d’acidité a tendance à ralentir le métabolisme. Résultat, l’organisme brûle moins de mauvaises graisses. Or, comme souligné plus haut, le bicarbonate de soude a un effet alcalinisant, c’est-à-dire qu’il réduit l'acidité dans le corps.

BOOSTE LA CIRCULATION SANGUINE

En ramenant le PH du sang à un niveau plus neutre, cette boisson pétillante améliore la circulation sanguine. Si on est sujet aux jambes lourdes par exemple, consommer de l'eau gazeuse peut être un bon traitement complémentaire, à condition toutefois que l'on ne souffre pas d’hypertension artérielle.

Certaines eaux gazeuses sont en effet particulièrement chargées en sel. Celui-ci va avoir pour effet d’augmenter la tension. Il faut donc privilégier celles qui portent la mention «convient pour un régime pauvre en sodium», ou rester tout simplement à l'eau plate.