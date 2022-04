Kinder : des calendriers de l'avent de 2021 rappelés

La liste des produits rappelés par Ferrero ne cesse de s'allonger. Dernier en date, les consommateurs qui auraient encore des calendriers de l’Avent ne doivent pas les consommer, la présence de salmonelles y est suspectée.

Plus de quatre mois après les fêtes de fin d’année, les autorités sanitaires ont rappelé les calendriers de l’Avent de la marque Kinder, vendus en décembre 2021. En effet, les autorités soupçonnent la présence salmonelle dans ces produits. A cette période, une alerte avait déjà été lancée, des traces de la bactérie avaient été détectée dans une usine belge, à Arlon. Une centaine de cas de salmonellose ont été identifiée en Europe. Le lien des produits avec l’usine d’Arlon a été aussi été prouvé.

Sur ce site, la production de produit du groupe Ferrero représente 7% des ventes dans le monde. Aujourd’hui les salariés sont en congés et pourraient être mis au chômage.

Un retrait trop tardif

Selon un communiqué de presse de l’ONG Foodwatch,un signalement tardif pose aussi question puisque dès le 7 avril ces produits faisaient partie de la liste des produits rappelés par les autorités allemandes, notamment. De plus, la société a mis certain temps avant de communiquer auprès des consommateurs sur la découverte de la bactérie dans son usine. Toujours selon Foodwatch : «La période des fêtes est faste pour Ferrero, qui a visiblement préféré tenter le tout pour le tout et ne pas procéder à un retrait-rappel à ce moment-là».

Pour sa défense, la société Ferrero affirme que les chocolats alors commercialisée en décembre était sortis de l’usine avant le 15 octobre.