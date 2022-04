Salmonellose : deux agences européennes dénombrent 150 cas liés aux chocolats Kinder

«Au 8 avril 2022, 150 cas confirmés et probables de Salmonella Typhimurium monophasique avaient été signalés» dans neuf pays européens, révèlent deux agences de surveillance européennes, ce mardi. La responsabilité d'une «usine de production belge» est pointée du doigt, mais le groupe Ferrero n'est pas nommément cité.

Pourtant, ce communiqué intervient quelques jours seulement après la fermeture du site Kinder d'Arlon (Belgique), fermé après avoir été identifié comme la source d'une contamination aux salmonelles.

Or, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) affirment avoir «identifié des produits à base de chocolat fabriqués par une entreprise dans son usine de production belge comme étant à l'origine du foyer épidémique de Salmonella».

Dans leur communiqué, les deux agences précisent que les infections ont été détectées «principalement chez des enfants de moins de 10 ans» et signalées en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Irlande, au Luxembourg, en Norvège, au Pays-Bas et en Suède.

Ces experts européens estiment que des investigations supplémentaires sont «nécessaires pour identifier la source exacte et le moment précis de la contamination». Ils recommandent en outre de se pencher sur «l'utilisation plus large de matières premières contaminées dans d'autres usines».

La bactérie déjà détectée à la mi-décembre

Lundi 11 avril, la justice belge a justement ouvert une enquête afin d'établir d'éventuelles responsabilités au sein de l'usine d'Arlon. L'Agence belge de sécurité alimentaire (Afsca) lui reproche notamment son manque de transparence concernant un incident survenu à la mi-décembre.

L'EFSA et l'ECDC y font eux-mêmes allusion dans leur communiqué, indiquant que «S.Typhimurium avait été détectée dans un réservoir de babeurre de l'établissement belge de l'entreprise en question lors de ses premiers contrôles». Le renforcement des mesures d'hygiène n'a alors pas empêché la distribution de produits chocolatés contaminés en Europe et aux Etats-Unis.

Désormais, et depuis que le lien a été établi entre les produits Kinder et les cas de salmonellose, l'ensemble des chocolats fabriqués dans l'usine d'Arlon font l'objet d'un rappel, quel que soit leur numéro de lot ou leur date de péremption.