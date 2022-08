Climat : voici les 8 aliments menacés par la sécheresse

Face aux canicules successives, aux incendies et à la mise en place des restrictions d’eau, le monde agricole en France et ailleurs en Europe est dans une situation critique. Notre alimentation pourrait à court terme s’en faire ressentir, avec la disparition de certains aliments.

Après la pénurie d’eau, la pénurie de nourriture ? La question se pose réellement face à la situation de sécheresse catastrophique qui s’abat sur la France et l’Europe. A terme, il est possible que certains aliments qui font notre quotidien disparaissent de nos assiettes. Car les plantes, céréales, fruits et légumes ne peuvent évidemment pas pousser sans eau.

Actuellement, 93 départements sur 96 font l’objet d’une forte restriction d’eau. Le 5 août, Météo-France alarmait sur «la situation de sécheresse des sols généralisée sur tout le territoire métropolitain», précisant que «de nombreuses régions sont au niveau des records secs historiques : PACA, Corse, Occitanie, Grand Est».

Pénurie de production

Les professionnels de l’agriculture craignent des pénuries, ou, du moins, une baisse significative de leur production. De quoi poser la question d’une réalimentation générale.

Certains professionnels proposent de remplacer certains féculents par des légumineuses en cas de pénurie de farine de blé. Il s’agirait aussi de devoir diminuer les produits laitiers, les vaches ne pouvant plus se nourrir autant.

Côté agriculture, certains réfléchissent déjà à semer plus tôt. Pour certains scientifiques, une solution pourrait être de revoir la planification agricole du globe, afin de planter les cultures plus au nord.

L'urgence est particulièrement présente pour certains aliments. En voici huit directement menacés par la sécheresse :

Pomme de terre

Sucre

Vin

Chocolat

Blé

Haricot vert

Pomme et poire

Lait