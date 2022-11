Musculation : Ces 5 aliments qui vous aideront dans votre prise de masse

Les protéines sont essentielles au bon fonctionnement de l’organisme mais surtout pour soutenir un entraînement intensif. On peut en trouver dans beaucoup d’aliments.

Chaque jour, le corps a besoin d’un apport en protéines pour protéger et réparer ses tissus musculaires mais aussi pour créer des anticorps et transporter l’oxygène dans le sang d’après l’Anses. Ceux qui se lancent dans un programme de musculation intense ont des besoins plus importants. Voici les aliments qui permettent la prise de masse musculaire.

Le soja

Les fèves de soja sont une source importante de protéines. Les végétariens le savent bien et l’intègrent dans leur régime alimentaire. En moyenne, on compte 36 g de protéines pour chaque portion de 100 g.

La spiruline

L’algue verte est l’aliment le plus riche en protéine végétale soit 65 g pour une portion de 100 g. Elle contient aussi de nombreux nutriments comme le fer ce qui en fait une alliée des grands sportifs

La viande bœuf haché

Pauvre en matière grasse, le bœuf haché fait partie des viandes rouges les plus intéressantes pour un régime de prise de masse musculaire. On compte 21 g de protéines pour 100 g mais aussi du fer, du zinc et de la vitamine B.

Le yaourt grec

C’est autant pour les protéines que le calcium que les sportifs aiment le yaourt grec. Riche en probiotiques, il peut également favoriser la digestion. Attention à ne pas prendre des références avec trop de sucres ajoutés.

Le quinoa

Le quinoa est une céréale riche en protéines. Elle fait partie des rares aliments végétaux qui contiennent des protéines complètes, c’est-à-dire de grande qualité. Elles contiennent en effet neuf acides aminés.