Boost du système immunitaire : voici les 5 aliments les plus riches en sélénium

Relativement méconnu, le sélénium est un oligoélément nécessaire au bon fonctionnement du corps humain. Comme ce dernier ne le produit pas, on doit le rechercher dans notre alimentation.

La première fonction du sélénium est d’être un antioxydant, c’est-à-dire qu’il va lutter contre le vieillissement prématuré des cellules. Voici les 5 aliments qui en contiennent le plus.

Le champignon

Parce qu’il contient du sélénium et du zinc, ce super-aliment participe également au bon fonctionnement du système immunitaire et permet de prévenir les petits maux de l’hiver. Sans compter que les champignons sont sources de fer. Cet oligoélément, nécessaire pour produire de l’hémoglobine et de la myoglobine, indispensables pour le transport et le stockage de l'oxygène dans les cellules, aide lui aussi l’organisme à se défendre contre les agressions extérieures.

le thon

Pour augmenter son taux de testostérone, également fabriquée chez la femme, par les ovaires, mais en bien moindre quantité, il est recommandé de manger du thon. Et pour cause, ce poisson gras est riche en vitamine D et en oméga-3. En outre, cet aliment est source de sélénium, un oligo-élément antioxydant qui intervient dans la synthèse de cette hormone stéroïdienne, qui déclenche la puberté.

Les noix

Les amandes, les noisettes et toutes les noix sont bourrées de bienfaits pour l’organisme. Elles sont riches en oméga-3, en magnésium et en fibres, ce qui permet de stabiliser son humeur. Par ailleurs les noix contiennent du sélénium, un puissant anti-oxydant qui permet de lutter contre la dépression et l’anxiété.

L’algue nori

L’algue noire qu’on retrouve autour des makis est réputée pour être riche en protéines mais aussi en sélénium. Son bilan nutritionnel exceptionnel en fait un super aliment. L’algue nori est d’ailleurs recommandée dans les régimes végétariens.

Les huitres

Rien de tel qu’une virée au bord de l’océan pour déguster un plateau d’une douzaine d’huîtres. En plus de nous régaler, ces coquillages apportent leur lot de zinc et de sélénium. Des oligoéléments rares qui aident l’organisme à faire face aux agressions.