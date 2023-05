Ces 6 boissons qui font le plus augmenter votre tension

L’hypertension est l’une des maladies chroniques les plus répandues en France. Selon le journal médical The Lancet, plus d'un quart de la population mondiale adulte (26,4 %) en souffre.

Loin d’être bégnine, elle peut entraîner des complications cardiovasculaires graves comme un infarctus du myocarde ou un AVC. L’âge, l’hérédité mais aussi l’hygiène de vie sont des facteurs aggravants. Et parmi les boissons, certaines sont connues pour augmenter la pression arterielle.

L’eau gazeuse

Certaines eaux gazeuses sont particulièrement chargées en sel. Or le sel va avoir pour effet d’augmenter la tension. Il faut donc privilégier celles qui portent la mention « convient pour un régime pauvre en sodium ». Les nutritionnistes recommandent d’éviter celles qui dépasse 200 mg de sel par litre.

Les boissons énergisantes

Même en cas de fatigue, il faut éviter de consommer des boissons énergisantes si l’on souffre de tension arterielle. Elles contiennent de la taurine et de la caféine et vont augmenter la pression arterielle et la fréquence cardiaque.

Le café

Boire trop de café est très mauvais pour la tension. Mais les experts ne recommandent pas de le bannir complètement. Il faut simplement en consommer avec modération, voire se tourner vers des produits décaféinés.

L’alcool

Pour éviter l’hypertension arterielle, les médecins recommandent d’éviter l’alcool. Toute consommation excessive va avoir de graves conséquences sur la santé.

Les sodas

Les boissons trop sucrées comme les sodas pourraient avoir elles aussi un effet sur la pression artérielle. Plusieurs étude ont fait le lien entre une consommation régulière et des cas de complication.

Les boissons à base de jus concentré

Dans la gamme des jus de fruits, on retrouve les boissons à base de jus concentré. Ces dernières sont très riches en sucre ajouté. Une consommation quotidienne peu avoir un effet sur la tension.