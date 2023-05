Perte de poids : voici l’heure idéale pour prendre son petit déjeuner selon ce spécialiste

Certains ont l’habitude de prendre leur petit déjeuner assez tôt, juste avant de partir travailler. Mais dans le cadre d’une perte de poids, ce n’est pas forcément la meilleure option.

Il n’y a pas que le choix des aliments qui compte si on souhaite perdre quelques kilos. L’heure a également son importance, notamment pour le petit déjeuner. C’est en tout cas ce qu’affirme le Pr Tim Spector, professeur d'épidémiologie génétique au King’s College London (Royaume-Uni).

D’après ce dernier, idéalement, il faudrait prendre son petit déjeuner en milieu de matinée, à 11 heures. Le spécialiste a expliqué auprès du journal britannique Daily Mail que cette simple habitude alimentaire aiderait à perdre entre 2 et 5 kilos en quelques mois. Mais concrètement, qu’est-ce que ça change ?

un jeûne de quatorze heures

Et bien si on part du principe que la plupart des gens dînent au plus tard vers 21h, cela permettrait ainsi d'atteindre un jeûne intermittent d’une durée de quatorze heures environ. Aussi appelée «fasting», cette pratique alimentaire, qui consiste à ne rien manger durant un laps de temps, est reconnue pour favoriser la perte de poids et détoxifier l’organisme.

Comme l’a souligné auprès de CNEWS la naturopathe Emilie Kapps, le jeûne intermittent «favorise le drainage et l'élimination des toxines, et permet au système digestif de se reposer, de se régénérer». L’organisme va d’autre part «puiser dans ses réserves et brûler les graisses stockées», à condition toutefois d’opter pour des plats équilibrés durant la période de prise alimentaire.

Mais certains rythmes sont plus faciles à tenir que d’autres. Et selon le Pr Tim Spector, ne rien absorber entre 21h et 11h serait le mode le moins restrictif. «Il est plus simple de tenir sur le long terme lorsqu’on jeûne 14 heures sur 24 heures, en déjeunant tard le matin mais en mangeant les mêmes quantités que d’habitude».

«Les microbes de notre intestin, a-t-il ajouté, ont un rythme circadien comme nous et ont besoin d’une période de repos».