Voici les 5 meilleures huiles de cuisson pour la santé

Colza, tournesol, sésame avocat ou encore lin... Il existe différentes variétés d'huile pour cuisiner ses aliments.

Certaines huiles ont plus de vertus que d'autres notamment quand il s'agit de les utiliser en cuisine. Voici celles qui sont meilleures pour la santé.

l'huile de canola

Souvent confondue avec celle de colza, l'huile de canola est riche en oméga 3. Elle permet d'entretenir l'équilibre cardio-vasculaire.

De plus, son point de fumée, c'est-à-dire lorsqu'elle commence à se dénaturer, est à 200°C ce qui permet de l'utiliser pour des plats à températures élevées, comme les grillades à feu vif, par exemple.

l'huile d'olive

Près de 100.000 tonnes d'huile d'olive sont consommées en France chaque année. Pleine de saveurs, elle est aussi connue pour sa forte teneur en acides gras monoinsaturés, également appelés oméga 9, qui permet notamment de réguler la température corporelle.

Son point de fumée étant plus bas que l'huile de canola, il est préférable de l'utiliser à basse température, par exemple, en salade.

L'huile de soya

Cette huile est souvent étiquetée comme végétale, moins riche en acides gras monoinsaturés que l'huile d'olive, elle contient cependant davantage d'oméga 3.

De plus, son point de fumée culmine à 230°C, elle est donc idéale pour faire frire des aliments.

L'huile de palme

Cela peut sembler étonnant, mais cette huile, comme celle de soya, est parfaite pour la friture.



A l'instar de l'huile de canola, elle est riche en acide gras saturés.

L'huile de noix

Riche en acides gras polyinsaturés, notamment en oméga-3, ce qui en fait un excellent choix pour une alimentation saine. Elle est connue pour ses effets positifs sur la santé cardiovasculaire et peut aider à réduire le mauvais cholestérol. De plus, elle contient des antioxydants, qui sont bénéfiques pour lutter contre le stress oxydatif et l'inflammation dans le corps.