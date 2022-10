Oméga 3 : Voici les 7 aliments qui en contiennent le plus

Les oméga 3 sont particulièrement recommandés par les nutritionnistes pour prévenir les maladies neurodégénératives. On les retrouve dans un grand nombre d'aliments.

Les oméga 3 sont notamment réputés pour avoir un effet positif contre la dépression. Voici les 7 aliments qui en contiennent le plus.

Le saumon

Les poissons gras comme le saumon sont riches en oméga 3. Ils en ont une teneur très importante, soit plus de 4000 mg par portion de 100 gr. Plus la chair est foncée, plus le poisson en contient. Les nutritionnistes recommandent de privilégier les espèces sauvages plutôt que d’élevage qui risquent d’être davantage chargées en métaux lourds.

©agto-nugroho-unsplash

L’huile de colza

L’huile de colza est une source d’acide alpha-linolénique (AAL), un acide gras de la famille des oméga-3. Elle n’est pas celle qui en contient le plus ni celle qui a le meilleur goût mais elle présente l’intérêt d’être la plus riche en nutriments. Pour en profiter, on l’utilisera en vinaigrette associée à de l’huile d’olives.

©raquel-pedrotti-unsplash

Les œufs de poules en plein air

Les œufs sont aussi une source d’oméga 3 mais uniquement s’ils sont issus de poules élevées en plein air. En effet, c’est leur alimentation qui joue un rôle. Si ces dernières sont nourries aux graines de lin, leurs œufs seront particulièrement riches en oméga 3 : ils sont directement transférés dans le jaune d'œuf lors de la digestion.

©rebekah-howel-unsplash

Les graines de chia

Elles sont particulièrement à la mode. Les graines de chia sont une source non négligeable d’oméga 3. Elles sont aussi riches en minéraux, comme le manganèse, le calcium, ou le phosphore. On les achètera de préférence bio. Dans un yaourt ou sur une salade, elles s’associent facilement à tout.

Le soja

C’est sans doute l’aliment que les végétariens préfèrent pour ses qualités nutritives. Le soja est non seulement riche en fibres, en protéines mais aussi en oméga 3, soit 1443 mg pour 100 gr. En pousse, il se mange en salade ou encore mieux, dans un rouleau de printemps fait maison.

©Julio César García de Pixabay

Les épinards

Parmi les légumes verts, l'épinard est celui qui contient le plus d'oméga 3, plus précisément de l'acide alpha-linoléique. En salade ou en gratin, on aurait donc tort de s'en priver. Les brocolis et la mâche en contiennent également.

Les noix fraîches

On les mange à partir du mois de septembre, quand elles viennent tout juste d’être ramassées sous un noyer. Les noix fraîches sont très riches en antioxydants et en oméga 3. C’est également un fruit très énergétique. D’après les nutritionnistes, l’idéal serait d’en manger 25 grammes chaque jour, soit l’équivalent de quelques noix.