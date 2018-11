Idris Elba élu l'homme le plus sexy de 2018

L'acteur britannique Idris Elva, 46 ans, a été désigné l'homme vivant le plus sexy de l'année 2018. Du moins par le magazine américain People.

En 2017, la palme était revenue au chanteur de country Blake Shelton. Cette année, pour la 33e édition du titre, c'est la star d'Hollywood qui a été élue, et se retrouve en Une de la revue pour l'occasion.

L'heureux élu s'est dit le premier surpris de ce choix. «Je me suis dit : "Arrêtez, ce n'est pas possible". Puis je me suis regardé dans le miroir, je me suis scruté... Et je me suis dit : "C'est vrai qu'aujourd'hui, tu es plutôt sexy". Mais pour être tout à fait honnête, c'était un sentiment agréable. C'est bon pour l'ego», a-t-il raconté à People, non sans humour.

Révélé au petit écran par la série anthologique The Wire, puis une autre acclamée par les téléspectateurs, Luther, Idris Elba est désormais une figure incontournable à Hollywood. De Thor à Pacific Rim, en passant par Prometheus, Star Trek et Avengers 3, il multiplie les seconds rôles dans les blockbusters, a été pressenti pour jouer le prochain James Bond – une hypothèse depuis démentie – et tourne actuellement avec Dwayne Johnson et Jason Statham dans un spin-off de Fast and Furious. Comme la star l'a dit elle-même, il est «là pour rester» («I'm here to stay, baby»).