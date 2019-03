Bordeaux : le concert de Nicki Minaj annulé, elle s'amuse à la Foire aux plaisirs

De passage à Bordeaux, Nicki Minaj a passé une meilleure soirée que ses fans : son concert prévu à l'Arkéa Arena a été annulé à la dernière minute, mais elle s'est tout de même amusée à la Foire aux plaisirs.

Dès le matin, les fans faisaient le pied de grue devant la salle de Floirac pour assister au deuxième et ultime concert en France de la reine du rap, qui s'était déjà produite à l'AccorHôtels Arena de Paris le 7 mars. Nicki Minaj devait faire son apparition sur scène à 19h30 tapantes, sauf qu'à 22h30, elle n'était toujours pas là.

Après trois heures d'attente face à un rideau, c'est finalement un technicien qui a pris la parole sur scène, expliquant que le concert était purement et simplement annulé à cause d'«énormes problèmes techniques». Ce dernier a par ailleurs fait face à la fureur des spectateurs, subissant les huées, jets de gobelets et autres bouteilles vides. Les 7.000 fans ont finalement quitté la salle en scandant le nom de Cardi B, éternelle rivale de Nicki Minaj, selon les informations du quotidien régional Sud Ouest.

«J'ai passé 7h je dis bien 7h DEBOUT pour Nicki Minaj à Bordeaux, 3h d'attente avant même que le concert commence ! Pas de première partie ! Et le pire l'annulation à 22h pour qu'un mec nous dise qu'il y avait des problèmes techniques», s'est emportée une fan sur Twitter.

Je vous explique j’ai passer 7h je dit bien 7h DEBOUT pour @NICKIMINAJ à Bordeaux, 3h d’attente avant même que le concert commence ! Pas de première partie ! Et le pire l’annulation à 22h pour qu’un mec nous disent que y avais des problèmes techniques !!! #bordeaux — Aissa ND (@aissmith28) 9 mars 2019

«On a attendu 20h dehors pour toi Nicki c'est une honte», a regretté une autre.

#NICKIMINAJ #BORDEAUX |



« ON A ATTENDU 20H DEHORS POUR TOI NICKI C’EST UNE HONTE »





Nicki au jeu des tirs à la foire: pic.twitter.com/Xoj0CCVBK8 — Mylitlsweet (@Mylitlsweet) 10 mars 2019

Gérard Drouot Productions a par la suite confirmé sur les réseaux sociaux que cette annulation était bien due à un problème technique.

ANNONCE / Concert de Nicki Minaj & Juice WRLD à Bordeaux.





L’Arkea Arena de Bordeaux refuse que le spectacle ait lieu ce soir pour des raisons techniques.





Malgré tous les efforts que nous avons fournis, nous sommes dans le regret d’annuler le spectacle de ce soir. — Gérard Drouot Productions (@GDP) 9 mars 2019

Mais la chanteuse, elle, comptait bien profiter de sa soirée girondine. Elle a ainsi été aperçue dans les allées de la Foire aux plaisirs de Bordeaux, au moment même où ses fans l'attendaient. Ce qui a encore fait monter leur colère.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barbie® (@nickiminaj) le

9 Mars 2019 à 5 :18 PST

Nicki Minaj a été contrainte de fournir des explications sur son compte Twitter. «Pourquoi un artiste annulerait-il un spectacle et perdrait de l'argent ?», a-t-elle demandé. «Pourquoi ? Alors qu'ils sont déjà sur les lieux, habillés, etc... L'artiste est aussi contrarié que ses fans quand un concert ne peut avoir lieu. J'adore voir mes fans», a-t-elle assuré.

La chanteuse américaine a affirmé sur Instagram qu'elle «esp[érait] pouvoir revenir bientôt».