19 ans plus tard, Jenifer Lopez reporte la robe à l'origine de la création de Google Images

C'est lors d'une apparition remarquée, en l'an 2000, à la cérémonie des Grammy Awards, que l'Histoire du Web a été marquée. À l'époque, Jennifer Lopez ne se doute pas que sa tenue aura un impact à l'échelle mondiale.

Au sommet de sa gloire, l'interprète de «Jenny from the Block» arpente le tapis rouge de la cérémonie dans une création Versace renversante. La robe est verte, en soie et avec des imprimés d'inspiration «jungle».

Elle est aussi décolletée jusqu'au nombril. C'est sans doute le détail qui en a hypnotisé plus d'un, si bien que les internautes ont fait exploser les recherches Google à ce sujet.

À l'époque, le moteur de recherche renvoyait uniquement vers des liens et des textes. Mais, à la suite de cet épisode, le géant américain a décidé de lancer le désormais célèbre Google Images.

Un veritable «cassage» d'Internet, auquel J.Lo a rendu hommage cette semaine. En pleine Fashion Week de Milan, la star a clôturé le défilé Versace dans une version revisitée de la robe emblématique.